Правда ли, что красятся только женщины с низкой самооценкой

Исследователь собрали 1483 бразильских женщин в возрасте от 18 до 75 лет. Участницы заполнили специальные опросники. Так учёные определили их общую самооценку — то, как человек относится сам к себе, и социальную самооценку — то, как человек относится к себе в социальных взаимодействиях.

Результаты показали, что почти половина участниц тратила на макияж менее 5 минут в день. Девушки с более высокой общей самооценкой тратили меньше денег на косметику, в то время как участницы с более высокой социальной самооценкой — больше. Кроме того, женщины, которые были больше ориентированы на внешний вид, чаще пользовались косметикой и тратили на неё больше времени.