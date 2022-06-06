Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
17 минут назад

Правда ли, что красятся только женщины с низкой самооценкой

Ferra.ru

Ранние исследования предположили, что женщины с низкой самооценкой могут использовать макияж, чтобы скрыть неуверенность, а женщины с высокой самооценкой — чтобы привлечь внимание. Новая научная работа исследует эту взаимосвязь глубже.

Правда ли, что красятся только женщины с низкой самооценкой
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователь собрали 1483 бразильских женщин в возрасте от 18 до 75 лет. Участницы заполнили специальные опросники. Так учёные определили их общую самооценку — то, как человек относится сам к себе, и социальную самооценку — то, как человек относится к себе в социальных взаимодействиях.

Результаты показали, что почти половина участниц тратила на макияж менее 5 минут в день. Девушки с более высокой общей самооценкой тратили меньше денег на косметику, в то время как участницы с более высокой социальной самооценкой — больше. Кроме того, женщины, которые были больше ориентированы на внешний вид, чаще пользовались косметикой и тратили на неё больше времени.

Психология,Самооценка,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители