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2 часа назад

Как по разговору распознать плохого любовника

Мира Маркина

Как ни парадоксально, но чтобы выяснить, насколько мужчина хорош в постели, совсем необязательно заниматься с ним сексом. Чаще всего плохие любовники выдают себя в разговоре, поэтому, если при общении с мужчиной вам бросились в глаза эти черты, стоит насторожиться.

Как по разговору распознать плохого любовника
Фото: Кадр из фильма "План Б"Кадр из фильма "План Б"

Подробнее – в материале "Рамблера".

У него нет чувства юмора

Чувство юмора имеет огромное значение не только в быту, но и в сексуальной жизни. Во время секса неловких ситуаций не избежать и важно подходить к ним с иронией, а не с каменным выражением лица. Если мужчина не умеет шутить и не воспринимает ваш юмор, это верный знак, что и в постели вам будет непросто.

Он говорит только о себе

За пару часов беседы вы успели заучить его биографию, а теперь выслушиваете монолог о его грандиозных планах на жизнь. При этом он ничего не узнал о вас, а если и предпринял попытку, сразу же вернулся к обсуждению себя любимого. Стоит ли говорить, что и в постели такой мужчина будет заботиться лишь о своем удовольствии.

Он суетится

Секс – это преимущественно наслаждение и расслабление. Но если мужчина перед вами не может расслабиться даже во время разговора, излишне нервничает, дергается и словно куда-то спешит, скорее всего он будет спешить и в постели.

У него нет хобби

Хороший любовник чаще всего открыт к новым эмоциям и впечатлениям. Он обязательно расскажет вам о том, как посетил кулинарные курсы, покорил волну или научился водить мотоцикл. Мужчина, легкий на подъем, очевидно, будет так же живо интересоваться вашими предпочтениями в постели. Если же он не занят ничем кроме работы (и та не приносит ему счастья), это тревожный знак.

Психология,
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