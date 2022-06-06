Как по разговору распознать плохого любовника

Как ни парадоксально, но чтобы выяснить, насколько мужчина хорош в постели, совсем необязательно заниматься с ним сексом. Чаще всего плохие любовники выдают себя в разговоре, поэтому, если при общении с мужчиной вам бросились в глаза эти черты, стоит насторожиться.

Фото: Кадр из фильма "План Б" Кадр из фильма "План Б"

Подробнее – в материале "Рамблера".

У него нет чувства юмора

Чувство юмора имеет огромное значение не только в быту, но и в сексуальной жизни. Во время секса неловких ситуаций не избежать и важно подходить к ним с иронией, а не с каменным выражением лица. Если мужчина не умеет шутить и не воспринимает ваш юмор, это верный знак, что и в постели вам будет непросто.

Он говорит только о себе

За пару часов беседы вы успели заучить его биографию, а теперь выслушиваете монолог о его грандиозных планах на жизнь. При этом он ничего не узнал о вас, а если и предпринял попытку, сразу же вернулся к обсуждению себя любимого. Стоит ли говорить, что и в постели такой мужчина будет заботиться лишь о своем удовольствии.

Он суетится

Секс – это преимущественно наслаждение и расслабление. Но если мужчина перед вами не может расслабиться даже во время разговора, излишне нервничает, дергается и словно куда-то спешит, скорее всего он будет спешить и в постели.

У него нет хобби