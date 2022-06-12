Что такое «синдром Отелло»

Порой женщины не видят грань между невинной ревностью и тем состоянием, когда от мужчины нужно бежать, сломя голову. Особо агрессивную форму ревности в свое время британский психиатр Джон Тодд окрестил "синдромом Отелло".

Фото: Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства" Кадр из фильма "Любовь и другие лекарства"

Сейчас данный синдром не считают самостоятельным заболеванием. Скорее он является одним из проявлений целого ряда системных нарушений – от алкогольной деменции до органического поражения мозга.

Данный синдром чаще затрагивает мужчин, чем женщин (60% и 40%, соответственно). Однако мужчины представляют большую опасность, поскольку чаще применяют физическое насилие.

Подробнее о том, как отличить банальную ревность от "синдрома Отелло" – в материале "Рамблера".

Бредовые идеи

Подозрения ревнивца абсолютно лишены логики и, можно сказать, "притянуты за уши". К примеру, если вы один раз пропустили его звонок, он будет уверен, что в это время вы были с любовником. Кроме того, он ни за что не поверит, что букет в день рождения вам подарили коллеги на работе, а не другой мужчина.

Агрессия

Если в порыве ярости он ломает вещи, крушит квартиру, поднимает руку на вас или готов ударить любого, кто с вами заговорит – это крайне тревожный знак, и вам следует как можно скорее обратиться за помощью. В подобном состоянии мужчины также могут угрожать партнерше, что покончат жизнь самоубийством.

Изменение жизни

Жизнь человека с "синдромом Отелло" крутится исключительно вокруг его подозрений. Он может взять кредит для того, чтоб нанять частного детектива, или прогуливать работу и оставаться дома, чтобы убедиться, что возлюбленная никого не приводит в его отсутствие. Вдобавок к этому, он непременно будет рыться в личных вещах девушки и проверять ее мессенджеры.