Как победить панические атаки

Начну с того, что на сегодняшний день выделяют большое количество возможных причин панических атак (от наследственности до особенности работы надпочечников).

Фото: Pexels Pexels

Но в большинстве случаев панические атаки имеют понятный алгоритм образования и лечения.

Видео дня

Какова основная причина панических атак?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо немного познакомиться с нашей нервной системой, а точнее, с её важной частью — вегетативной нервной системой (ВНС), которая регулирует деятельность внутренних органов.

ВНС состоит из двух отделов.

Первый, симпатический отдел при необходимости усиливает работу внутренних органов. Второй, парасимпатический, напротив, ослабляет их работу.

Эти отделы работают поочерёдно, как «газ» и «тормоз». Очевидно, что при любых угрожающих ситуациях, нашему организму нужны дополнительные силы для борьбы с этими угрозами.

выделяются гормоны;

учащается биение сердца;

повышается давление;

появляется мышечное напряжение;

увеличивается потоотделение и т. п. В таких «чрезвычайных» случаях симпатический отдел ВНС включается на полную мощность:

Организм готов к бою с источником опасности или к бегству от него.

закружилась голова;

чуть не потерял сознание;

сильный спазм в сердце;

давление подскочило;

резко стало трудно дышать и т. п. Теперь представим картину, когда человеку по какой-то причине стало плохо:

В таком состоянии мы, естественно, испытываем сильный страх за свою жизнь и здоровье.

не выспался;

перепил кофе или чая;

перенервничал;

обезвоживание;

низкий сахар после тренировки;

получил негативную информацию и т.п. Но ключевое в вышесказанном «…по какой-то причине…»:

Список можно продолжать до бесконечности.

После такого казуса многие обращаются к медикам и после обследования, которое ничего не выявило, дальше живут своей жизнью и, как говорится, «не парятся».

Но есть какой-то процент людей, у которых такие случаи «активизируют» работу инстинкта самосохранения, и он в буквальном смысле начинает «сканировать» состояние тела на предмет каких-то потенциальных угроз для жизни и здоровья.

И тут важно принять к сведению, что наш организм на самом деле не работает «как часы», то есть в течение суток у многих из нас меняется давление, меняется ритм сердца, «защемляются» мышцы и т. п.

Но поскольку эти изменения незначительны, и мы не концентрируемся на них, то и живём себе дальше.

А у некоторых «активированный» инстинкт самосохранения «видит даже мелочи» и тут же посылает сигнал опасности в мозг, который воспринимает происходящее как, что-то угрожающее, в результате чего (как мы с вами уже поняли) активизируется симпатический отдел ВНС, что приводит к учащённому сердцебиению, повышенному давлению, затруднённому дыханию и т. п.

Такой поворот ситуации ещё больше усиливает страх, что ещё больше усиливает работу симпатического отдела ВНС. В итоге, нам страшно, что нам плохо, и от этого страха становится ещё хуже, а значит, ещё страшнее.

Круг замкнулся! Как говорится: «Паническую атаку заказывали? Получите. Распишитесь!»

Есть ещё один аспект возникновения панических атак. У людей сильно развит навык связывать объекты в ассоциативные ряды. Стало плохо в лифте — боимся лифтов, чуть не потерял сознание в автобусе — всё хожу пешком и т.п. А если зашёл в лифт или автобус, значит, я умру!

В общем, не только какие-то сигналы от тела могут «запустить» паническую атаку, но и нахождение в каком-то «ассоциативном» месте. При этом человек может и не осознавать истинную причину начала панической атаки, так как это работает практически на автомате, подсознательно.

Почему лекарства не помогают?

Часто клиенты говорят, что пьют лекарства, но они не помогают. У меня в таких случаях возникает встречный вопрос: «А как они (лекарства) должны помочь?»

Таблетки «от головы» придумали, а вот от мыслей нет.

Мы же с вами теперь понимаем, что причиной запуска панической атаки являются наши мысли о неминуемой смерти, как только сердце стало «как-то не так стучать» или «чувствую нехватку воздуха».

Лекарственные препараты действительно могут понизить давление или сердцебиение. Но ведь давление и сердцебиение — это же следствие, а не причина.

Причина — это мысли. Вот с ними и нужно работать. Таблетки же никак не улучшают мышление, не учат решать проблему самостоятельно, имеют побочные эффекты, вызывают привыкание и т. п.

Может пришло время решать «причину», а не «следствие»?

Кто виноват и что делать?

«Виновато» наше мышление, неверная оценка ситуации, неспособность к критическому и альтернативному мышлению, неумение иначе смотреть на ситуации, наличие когнитивных искажений, катастрофизация мышления и многое другое.

Что делать?

Менять мышление самостоятельно или с помощью хорошего специалиста. Мы привыкли верить каждой приходящей в голову мысли, а следовало бы научиться смотреть на них скептически и перепроверять на верность и полезность. Тем более что это не так уж и сложно.

Но и тут есть «подводные камни». Дело в том, что во время страха рациональность нашего мышления понижается, а значит, мы не можем трезво и логично рассуждать.

Стоит обучиться быстро понижать физиологическое проявление панических атак, то есть быстро успокаиваться, чтобы иметь возможность спокойно отслеживать свои мысли.

Ещё следует знать, что каждый раз, когда вы избегаете потенциальных источников панических атак (лифтов, автобусов и т. п.) вы проявляете так называемый избегающий тип поведения и, по сути, «укрепляете» свой нерациональный страх за жизнь и здоровье.

Также вы укрепляете этот страх, когда проявляете «ритуальное» поведение: постоянно мерите давление, пьёте лекарства или ещё делаете что-то такое, от чего у вас возникает чувство облегчения.

Стоит отказаться от этих неверных стратегий и посмотреть на свою проблему под другим углом. Но это потребует определённых усилий, которые не все готовы прикладывать.

Некоторые хотят решить проблему с паническими атаками какой-то «волшебной таблеткой».

«Волшебной таблетки» нет, а решение в знаниях и действиях.