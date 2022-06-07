4 признака того, что вашей паре пора к сексологу

Будучи в длительных отношениях, каждая пара хотя бы раз сталкивалась с недопониманием в сексе. Небольшие разногласия, как правило, можно решить откровенным разговором – при условии, что оба партнера будут открыты к нему.

Фото: AdobeStock AdobeStock

Но если проблемы в постели настолько серьезные, что вы задумываетесь о разрыве отношений, возможно, вашей паре стоит обратиться к сексологу. Подробнее о том, в каких случаях не обойтись без помощи специалиста – в материале "Рамблера".

Разная половая конституция

К примеру, одному партнеру хочется заниматься сексом не меньше трех раз в неделю, а другому достаточно одного раза в месяц. Иногда паре удается самостоятельно прийти к компромиссу, но чаще требуется помощь эксперта. Нередко ситуация осложняется, когда партнеры долго находятся в отношениях, но не вступают в интимную связь, и, как следствие, поздно узнают о половой конституции друг друга.

Партнер предпочитает мастурбацию сексу

По мнению сексологов, мастурбация не является отклонением от нормы, даже если человек находится в отношениях. Однако если от этого процесса он получает куда больше удовольствие или вообще отказывается заниматься сексом, стоит установить, в чем причины такого поведения.

У вас не получается достичь оргазма

Вы испытываете любовь и доверие к партнеру и считаете, что он отличный любовник, но оргазма достичь все равно не получается. По данным эксперта авторитетного медицинского издания WebMed, около 10% женщин никогда не испытывали оргазма – ни с партнером, ни во время мастурбации. Причин тому может быть множество, но большинство из них психологические (стресс, тревожность, низкая самооценка и др.). С ними поможет справиться сексолог.

Партнер отказывается говорить о сексе