5 хороших привычек на рабочем месте

Доверие в профессиональной среде приобретает немаловажное значение, так как способствует успешной командной работе и достижению поставленных целей. Да и сделать карьеру намного проще если вас расценивают как человека, на которого можно положиться.

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Какими навыками надо обладать, чтобы заслужить доверие как со стороны сослуживцев, так и начальства? Попробуем разобраться!

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1. Соблюдение обязательств

Быть всегда на связи, оказывать помощь другим – прекрасное качество, но только в том случае, если это не мешает вашим прямым обязанностям. Не стоит выполнять просьбы коллег в ущерб своей работе.

Занимаясь незапланированными делами, неизбежно будет увеличиваться нагрузка, расти усталость и, как следствие, страдать производительность в целом. Кроме того, добавится неприятное ощущение, будто вами пользуются.

Лучше отклонить чьё-то обращение, чем потерпеть неудачу от того, что не удалось качественно и в срок сделать порученное вам задание. Вежливый, тактичный и аргументированный отказ, пусть не сразу, но вызовет у окружающих уважение к серьёзности ваших намерений.

Концентрируясь на реализации текущих задач, вы прослывёте ответственным человеком, умеющим держать слово, избегающим пустых обещаний.

2. Решительность и активность

Всегда старайтесь иметь наготове несколько толковых идей.

При обсуждении в коллективе каких-то перспективных вопросов, касающихся деятельности компании, высказывайте свои предложения, рекомендации.

Чтобы они оказались востребованными будьте информированы по существу проблемы настолько, насколько это возможно. Подкрепляйте свои доводы цифрами и фактами. Покажите, на что вы способны.

Если вы руководитель, пусть даже низшего звена, используйте доступные вам ресурсы для отстаивания своей позиции и принятия обдуманного и взвешенного решения.

Проявив себя один раз, в дальнейшем подчинённые сотрудники будут относиться к вам с должным уважением.

Умейте пользоваться своими компетенциями и доверительное отношение не заставит себя долго ждать.

3. Умение слушать и спрашивать

На работе каждый обременён множеством различных обязательств, тем не менее все трудятся на общее благо.

Помимо групповых обсуждений на планёрках и совещаниях уделите время человеку в личной беседе. Поинтересуйтесь его мнением, взглядами на те или иные рабочие моменты. Быть может, именно в таком общении появится способ выхода из какой-либо затруднительной ситуации.

И ни в коем случае не ищите крайнего, когда вдруг что-то пошло не так – это контрпродуктивно.

Отсутствие эгоизма и зацикленности на себе однозначно пойдёт вам на пользу. Людям нравится, когда к ним проявляют внимание.

Умение выслушать и задать подходящие вопросы – верный путь к завоеванию доверия.

Можно деликатно высказать свою точку зрения, но лишь с целью докопаться до сути, посмотреть на ситуацию с иного ракурса.

Демонстрируя доброжелательность и эмпатию к коллегам вы, таким образом, формируете представление о вас, как о чутком, понимающем, человеке.

4. Правдивость

Ложь – кратчайший путь для подрыва доверия.

Достаточно лишь раз оступиться и потом придётся потратить немало усилий, чтобы восстановить своё доброе имя. К лгунам довольно быстро теряется уважение и падает их репутация в коллективе.

Мотивы для обмана могут быть разные. Помимо страха сознаться, что не удалось справиться с поручением, это и стремление заполучить бонусы, и намерение безнаказанно полениться.

Хуже всего, когда дело касается рабочих моментов.

Выдавая желаемое за действительное, приписывая себе несуществующие знания и навыки, можно поставить крест не только на своей карьере, но и серьёзно навредить компании в целом.

Правда, какой бы горькой она ни была, только поднимет ваш статус. Начальство и сослуживцы наверняка оценят готовность не поступаться принципами ради общего дела.

5. Порядочность

Изначально надо стараться исходить из того, что каждый человек заслуживает уважения, независимо от его положения и занимаемой должности.

Относитесь ко всем сотрудникам одинаково.

Держитесь подальше от обсуждения сплетен, не давайте втянуть себя в офисные интриги. Иногда причиной пересудов бывает невнятная политика руководства, но это не повод устраивать заговоры и распространять слухи.

Ваша задача – смотреть на вещи объективно, не поддаваясь давлению со стороны.

Также важно уметь отвечать за свои поступки, невзирая на различные обстоятельства, и признавать собственные ошибки.

Далеко не каждый на такое способен, но, справившись с уязвлённым самолюбием, вы заметно вырастите в глазах сослуживцев. Конечно же, всё это делается не ради признания и наград.