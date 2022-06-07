Названы причины не брать пример с героинь «Секса в большом городе»

Гештальт-терапевт Екатерина Артеменко и клинический психолог и психотерапевт Галина Лайшева из сервиса «Ясно» назвали причины, по которым не следует брать пример с героинь популярного телесериала «Секс в большом городе». Их мнения приводит издание PeopleTalk.

По словам специалисток, поведение Кэрри Брэдшоу, главной героини сериала, может учить излишней покорности — она зависима от своего возлюбленного, Мистера Бига, которого называет мужчиной мечты.

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«Эмоциональная зависимость вытесняет на второй план личность Кэрри и заставляет ее определять себя и свое счастье прежде всего через отношения, а не через творчество, свободу или достижения, например»,

— предупредили эксперты. Кэрри, по их словам, не хватает независимости и четкого понимания собственных границ.

Шарлотта Йорк, продолжают психологи, страдает от тревоги.

«Можно предположить, что для Шарлотты отчасти характерен тревожный тип привязанности: страшно, что партнер может уйти или быть недостаточно чутким. Ответом на эту тревогу в сериале становится Гарри — он буквально обволакивает Шарлотту любовью и поддержкой»,

— заявляют специалисты.

Кроме того, из-за тревоги эта героиня постоянно ищет социального одобрения и подстраивается под других, и подавление истинных чувств приводит в ее случае к гинекологическим заболеваниям.

«Линия развития Шарлотты в сериале — принятие несовершенства мира и возможность открыто и безопасно говорить о своих чувствах»,

— обращают внимание специалисты.

В свою очередь, независимая Миранда Хоббс боится признаться, что нуждается в ком-то другом, продолжают психологи.

«У героини есть проблемы с эмпатией. Если она чувствует себя хуже другого, то начинает обесценивать и осуждать. Она не заботится о чужих эмоциях и сама не проявляет чувства публично. Когда ты рационален, то всегда поступаешь логично и правильно — это подчеркивает твое превосходство»,

— указали специалисты. При этом в глубине души, признали они, Миранда заботливая и эмоциональная и может быть хорошим другом.

Наконец, Саманта Джонс, по мнению специалистов, похожа на травматика, который не умеет относиться к себе бережно и действует так, будто лишена стыда, сомнений, страха.

«Но здесь ей можно только посочувствовать: такое поведение характерно для людей, переживших травму, потерю или насилие в детстве»,

— констатируют эксперты.

«Таким людям недостаточно простых эмоций — хочется больше, ярче, сильнее, больнее, и только тогда можно почувствовать себя живым. Если Кэрри можно посоветовать отрастить зубы, то Саманте стоит распаковать травму, вернуться к себе маленькой и посмотреть на себя с милосердием»,