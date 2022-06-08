Россиянам назвали способ бороться со страхом за будущее

Психолог Анна Федотова объяснила россиянам, почему возникают страх и беспокойство за будущее, а также назвала способы бороться с ними. Ее слова передает издание «Вечерняя Москва».

Фото: Elisa Ventur / Unsplash Elisa Ventur / Unsplash

Специалистка сказала, что подобному тревожному состоянию подвержены многие мужчины и женщины, особенно проживающие в мегаполисах с традиционно высоким ритмом жизни. По мнению Федотовой, в период экономических и геополитических кризисов беспокойство за будущее вполне оправдано. Однако, подчеркнула она, при отсутствии внешних предпосылок для нестабильности неуверенность в завтрашнем дне ненормальна и может быть тревожным сигналом, что человеку нужна профессиональная помощь.

Видео дня

Чтобы избавиться от страха за будущее, Федотова призвала понять причины его появления. Психолог уточнила, что корни такого типа тревоги произрастают из отношений детей и родителей. По ее словам, чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне, человеку нужна внутренняя опора, которая базируется на уверенности в себе и в том, что о нем позаботятся в критической ситуации.

Однако внутреннюю опору невозможно выстроить, если в детстве ребенку недодали любви или он видел, что родители постоянно тревожатся или конфликтуют, пояснила Федотова. Она делает вывод, что из-за этого во взрослом возрасте, оказавшись в сложной ситуации, человек подсознательно не может поверить, что может справиться с ней сам, и потому пытается найти помощь извне, и, как следствие, у него возникает страх за будущее.

Федотова добавила, что избавиться от повышенной тревожности за будущее можно, но самостоятельно это сделать очень сложно — нужна помощь психолога. Во время терапии специалист подскажет человеку способы, которые помогут ему выстроить внутреннюю опору, осознать собственную самоценность, полюбить и принять себя со всеми страхами и уязвимостями, подытожила специалистка.