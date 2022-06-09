Как избавиться от навязчивой мелодии

Иногда человек сталкивается с ситуацией, когда в голове начинает бесконечно долго «крутиться» какая-то песня, что, как правило, очень раздражает. Нейропсихолог Наталья Наумова объяснила, как избавиться от надоедливых мелодий, пишет «Вечерняя Москва».

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Когда человек слушает музыку, у него активизируется слуховая зона мозга. При воспоминании мотива она снова реактивируется. Говоря научным языков, это разновидность персеверации – навязчивое повторение одних и тех же движений, мыслей и образов.

По словам Наумовой, одна и та же песня начинает звучать в голове из-за того, что мозг человека находится в стрессе, перегружен информацией либо занимается монотонной однообразной работой.

«В последнем случае мозгу попросту скучно из-за отсутствия какой-либо когнитивной нагрузки. Воспроизводя в памяти знакомую песню, он как бы начинает тренироваться», – пояснила специалист.

Есть несколько способов избавиться от навязчивой мелодии. Во-первых, можно включить засевшую в голове песню и прослушать ее до конца. Часто припоминание мелодии связано с положительными или отрицательными эмоциями. Поэтому, чтобы остановить музыку в голове, следует проанализировать природу мелодии, спросив себя, с каким именно событием она ассоциируется. Другой верный способ – заняться какой-нибудь физической активностью. Если же вспоминание музыки сопровождается отстукиванием ритма, необходимо послушать другую песню и отстучать ее. Помимо этого, можно попробовать съесть что-то острое, соленое либо сладкое – это поможет переключиться.

«Частые слуховые персеверации могут указывать на переутомление нервной системы. В таком случае нужно призадуматься о смене рабочего режима, пересмотреть свой график так, чтобы позволить себе ежедневные прогулки, полноценный сон», – заключила нейропсихолог.