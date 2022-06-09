Как женщины попадают в зависимость от требований общества

За последние годы требования общества к слабому полу существенно изменились. Современные женщины должны успевать все: строить отношения, карьеру, достойно зарабатывать, заводить детей, находить время на себя. Кажется, что вот она – красивая картинка равноправия и счастья. Но часто последствия такой гонки за идеальной жизнью приводят к неприятным последствиям. Наш эксперт, психолог Марина Велес расскажет, зачем мы бежим к успешному успеху и как понять, что для нас на самом деле важно.

Фото: Pexels.com Pexels.com

Марина Велес

Видео дня

психолог, коуч, мастер нейролингвистического программирования

Чего хочет современная женщина?

Еще пару столетий назад женщина не могла выбирать, как ей жить и чего желать. Сначала за нее все решали родители, а потом супруг. Со временем у слабого пола появилось право выбора, но для абсолютного счастья требовалось немного – хороший человек в роли спутника жизни, дети и работа с небольшой зарплатой.

«Живу нормально: замужем, трудоустроена. Все как у людей».

Сегодня общество не ограничивает женщин в амбициях. Поэтому они стараются получить от жизни максимум, и все чаще обращаются к специалисту с запросами, решение которых даст им то, чего не хватает.

Есть семья, хочу больше денег

Женщина волнуется за будущее и расстраивается из-за мыслей «у меня скромная должность, маленькая зарплата», или «я всего лишь жена и мама, с этим надо что-то делать».

Достойно зарабатываю, нет личной жизни

Уходит с головой в работу, становится резкой, требовательной, не может вовремя переключиться на мягкость, игривость и легкость. Поэтому мужчины уважают ее за успех, восхищаются достижениями, но сторонятся, как женщину.

Есть деньги, семья. Но муж стоит на месте

Когда женщина обгоняет спутника по доходам, возникает вопрос: «А зачем он такой нужен. Что скажут люди?». Просто хороший человек больше не ее уровень. Она начинает стыдиться супруга. Ей необходимо, чтобы он тоже работал с мышлением и стал наконец богатым и успешным. Если этого не происходит, женщина начинает лгать окружающим, что муж хорошо зарабатывает и дарит дорогие подарки. Но внутри ее раздирают противоречия, которые мешают жить счастливо.

Сегодня женщинам необходимо «все сразу и самое лучшее». И каждый элемент ее жизни, включая близких, должен соответствовать успешной картинке, которую она создает.

Почему идеальная картинка так важна

Структура нашей личности – это многовековой генетический слой, на который впоследствии накладывается воспитание. Оно существенно отличается у детей разного пола. К дерзкому, шумному мальчику относятся с пониманием – мужик растет. Девочку же учат подавлять эмоции и желания. «Ты должна быть послушной, спокойной, хорошей», – слышит она с детства.

Поэтому ориентация на внешнее появляется у женщины с рождения. Первыми на кого она оглядывается – родители, потом – общество. Она ловит каждое слово и взгляд окружающих. Их реакция так важна, будто от этого зависит ее судьба. Девочка вырастает, но продолжает смотреть вокруг и демонстрировать: посмотрите, я хорошая, соответствую. А если в детстве ее сравнивали с другими, то появляется желание доказать, что она самая лучшая. Тогда женщина с еще большим усердием вступает в гонку за идеальной жизнью, чтобы самоутвердиться за счет других.

Кроме этого, мы живем в эпоху потребления, которое активно стимулируется маркетингом. Мы ежедневно видим пропаганду успешного успеха в социальных сетях. И понимаем, что современная женщина – это та, которая работает за достойные деньги, выглядит, как будто не работает и счастлива в отношениях.

А если что-то не успевает, то «здравствуй, обочина жизни». Женщина больше не может быть только хозяйкой. Поэтому создание красивой картинки необходимо, чтобы получить одобрение окружающих.

Последствия гонки за требованиями общества

Бесконечная погоня за успехом приводит к стрессам, усталости, выгоранию и болезням. Нам важно все успеть, поэтому ночью мы пьем снотворное, чтобы быстрее уснуть, утром – литры кофе, чтобы проснуться, а на обед – стимуляторы, чтобы завести себя и продолжить бежать. Добиваемся восхищения, но внутри ощущаем пустоту, которую заполняет только чувство неудовлетворения.

Необходимо осознать: действительно важны только базовые потребности. Все остальное – ради внутреннего состояния. И не всегда то, к чему стремимся, нам действительно нужно.

К примеру, для чего вам более дорогая машина, если уже есть безопасная и удобная? Действительно ли новая принесет счастье? Или это просто способ доказать, что можете ее себе позволить?

Как отличить истинные желания от навязанных стереотипов

Контакт женщины с собой – это победа, к которой действительно нужно стремиться. Когда мы поворачиваемся от общества к себе, то неожиданно осознаем, что не хотим самолеты, бриллианты и Мальдивы. Для счастья нам достаточно небольшого домика и дружной семьи.

Чтобы услышать истинные желания, необходимо разговаривать с собой не в критическом ключе, к которому многие привыкли: опять опоздала, не смогла, не заработала. А вести заботливый диалог.

«Как ты себя чувствуешь? Как я могу улучшить твое настроение? Может, ты хочешь прогуляться? Может, социальные сети не приносят тебе радости, а только напрягают?»

Такие вопросы помогают выяснить причины проблем, понять и поддержать себя. Если человек не привык разговаривать с собой, то искренние ответы приходят не сразу. Требуется время, чтобы перестроить фокус на внутреннее и услышать именно свой голос, а не наставления мамы или самокритика.

На первом этапе можно сделать следующее: мысленно оказаться на необитаемом острове. И представить, что здесь нет родителей, друзей, коллег. Никто не видит вас, мужа, детей, атрибутов успеха. Даже фотографий с этого острова тоже никто не увидит. После этого заглянуть в себя и задать вопрос: «Что действительно важно теперь? Все, что уже есть и то, к чему стремлюсь – для общества или для меня?»

Куда приводит честность

Искренние разговоры с собой развивают интуицию. В контакте с ней мы принимаем эффективные решения, к которым не всегда приходим, опираясь только на опыт. Женщина с развитой интуицией не поддается всеобщей истерии. Она знает – ей не надо туда, куда все бегут, и начинает жить в гармонии с собой и окружающими. Это и есть путь к личному счастью, а не ожиданиям общества.

Кроме того, разговоры с собой – лучшая диагностика здоровья. Женщины, которые слышат себя, чувствуют и сбои в работе организма. С ними никогда не случится такой ситуации: ничего не предвещало болезнь, а теперь последняя стадия. Так происходит только, когда тело болит, а его не слышат.