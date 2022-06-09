Психолог объяснила, когда шоппинг становится опасным

В последнее время увлечение покупками стало принимать чрезвычайно навязчивую модель. Люди практически утрачивают контроль над своими действиями, делая порой совершенно бесполезные покупки. Это происходит исключительно ради самого процесса, когда интерес состоит не в товаре, а в его поисках, в выборе, в примерке и в непосредственном посещении магазинов. Такое необузданное стремление постоянно что-то покупать называется шопоманией. Часто это сравнивают с маниакальным состоянием, при котором люди совершенно не думают о результате, они охвачены страстью и бездумным совершением покупок в огромных количествах ради самого процесса.

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Надежда Акимова Траблшутер, психолог, телесно-ориентированный терапевт, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги (ППЛ), инструктор по йоге смеха

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Чем опасен шоппинг?

Поскольку шоппинг, на первый взгляд, считается вполне безобидным и не несет какой-либо угрозы для жизни, нельзя исключать его опасность, которая заключается в том, что он сильно бьет по карману и даже может отражаться на здоровье.

Страдает эмоциональное состояние людей, при котором постоянные и неконтролируемые покупки могут спровоцировать проблемы, как психического, так и физического характера.

Удовольствия от покупки вещей по ощущениям очень схожи с действием алкоголя или приема наркотиков. Если человек чувствует себя плохо в эмоциональном плане, если у него понижена самооценка, шопинг таким образом помогает ему избавляться от негатива.

Это может превращаться в зависимость, у которой наблюдаются поведенческие расстройства. И это очень серьезно влияет на жизнь.

В связи с данным пристрастием очень часто у людей, привыкших постоянно тратить большие суммы на ненужные товары, могут наблюдаться проблемы в семье или на работе.

Признаки проявления шопоголизма

Человек начинает тратить на свои покупки больше, чем зарабатывает. При этом у него задвигается на второй план оплата за коммунальные услуги или ведение быта, для него важно получить удовольствие от самого процесса покупки. Такой человек постоянно приобретает ненужные покупки, которыми забивает почти все свободное пространство в своей квартире. Шопоголик очень часто говорит о покупках, планах, о походах в магазин и обсуждает это с другими людьми. Люди шопоголики в эмоциональном порыве способны взять крупный кредит для осуществления желанной покупки. Их совершенно не волнуют последствия, перед ними стоит только одна цель — немедленно получить нужную вещь. У таких людей очень часто наблюдаются перепады настроения. Они испытывают эмоциональный подъем при покупках, и апатию, если по каким-то причинам не могут приобрести желаемое. Они не признают, что такое поведение портит отношения с близкими и просто осложняет их жизнь.

Как побороть зависимость от пристрастия к покупкам?

На ранних стадиях от этого расстройства можно избавиться самостоятельно. Самое главное — осознать, что это действительно проблема и она существует. Необходимо принять ее, поверить в нее, тогда и справиться с ней будет гораздо легче.

Старайтесь заполнять все свое свободное время другими делами, которые далеки от покупок. Можно отправиться на прогулку в парк, на природу. Проводите много времени со своими друзьями и близкими. Можно пойти в спортзал или на какие-нибудь образовательные курсы, что будет являться наиболее лучшими инвестициями в собственное будущее. Старайтесь не брать с собой большие суммы наличности и банковские карты. Нужно научиться определять свои «надо» и «хочу». Это значит, что нужно понимать свои настоящие потребности и постоянно их контролировать. Также при покупках в магазине нужно почаще задавать себе вопросы с какой целью вам нужна та или иная вещь. Следует установить для себя определенный лимит денежных средств если вдруг возникнут какие-то непредвиденные покупки. Старайтесь не выходить за этот лимит и записывайте все свои расходы, для того, чтобы отслеживать и примерно представлять потраченную сумму. Также при оплате старайтесь пользоваться не картой, а наличкой. Можно поставить перед собой четкую, крупную цель, например, — покупка квартиры. Тогда вы будете понимать, что бессмысленная трата денег будет все время отдалять вас от вашей цели. Старайтесь брать паузу перед каждой покупкой. Если вам что-то понравилось — отойдите от витрины и не покупайте ничего хотя бы сутки. Вполне возможно, что желание купить выбранную вещь очень скоро пройдет. Таким образом у вас будет тренироваться выдержка и характер. Всегда составляйте конкретный список того, что необходимо приобрести и никогда от него не отклоняйтесь. Не ходите за покупками каждый день. Лучше стараться приобрести максимум товаров за один поход в магазин. Людям - шопоголикам следует всячески избегать разного рода реклам по телевизору и выходить из комнаты во время их показа.