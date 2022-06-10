Психолог назвала способ правильно ругаться с партнером

Клинический психолог и кандидат наук Лиза Файерстоун назвала способ правильно ругаться с партнером, чтобы быть услышанным. В статье для Psychology Today она объяснила, как выразить свои мысли, чтобы не обидеть возлюбленного и почему нельзя спорить в разгоряченном эмоциональном состоянии.

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Психолог отметила, что фундаментом близости пары является умение свободно и легко общаться с друг другом, даже если дело касается проблемных ситуаций. Но даже в самых коммуникабельных парах, по ее словам, могут возникнуть трудности в общении на неудобные темы. Чтобы быть услышанным и правильно донести свои мысли до второй половины, необходимо следовать нескольким рекомендациям, которые помогут правильно разрешать конфликты в паре.

По словам Файерстоун, первый шаг в любых проблемных ситуациях — успокоиться и не дать эмоциям взять верх. «Ничего хорошего почти никогда не получается, если вступить в дискуссию в разгоряченном состоянии», — отметила психолог.

«Сделайте глубокий вдох. Сосчитайте до десяти. Отправляйтесь на прогулку. Мы должны делать все необходимое, чтобы сосредоточиться и успокоить свою нервную систему»,

— поделилась рекомендациями психолог.

Часто, когда человек чувствует себя обиженным, возникает желание «напасть» на партнера с обвинениями и претензиями, отметила Файерстоун. Однако по словам психолога — это не лучшая тактика для конструктивного диалога.

«При нападении естественной реакцией человека является оборона. Когда мы вызовем эту реакцию у нашего партнера, он не будет готов воспринимать то, что мы скажем»,

— объяснила эксперт.