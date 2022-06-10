Как помочь женщинам пережить удаление груди

Удаление груди у женщин может спровоцировать огромную психологическую нагрузку. Способы, которые помогут справиться со стрессом от перенесенной операции, перечислила психолог Елена Баулина.

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По словам специалиста, важно просить помощи и поддержки у близких. Она рекомендовала поделиться эмоциями с родными.

«Поделитесь своими страхами, потребностями, желаниями. Иногда просто выговориться близкому человеку дает большое облегчение», — сообщила Баулина в беседе с NEWS.ru.