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16 минут назад

Психолог Баулина перечислила способы, которые помогут женщинам пережить удаление груди

Слово и Дело

Удаление груди у женщин может спровоцировать огромную психологическую нагрузку. Способы, которые помогут справиться со стрессом от перенесенной операции, перечислила психолог Елена Баулина.

Как помочь женщинам пережить удаление груди
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам специалиста, важно просить помощи и поддержки у близких. Она рекомендовала поделиться эмоциями с родными.

«Поделитесь своими страхами, потребностями, желаниями. Иногда просто выговориться близкому человеку дает большое облегчение», — сообщила Баулина в беседе с NEWS.ru.

Помимо этого эксперт рекомендовала записаться в психологические группы для женщин. Это поможет избавиться от чувства одиночества. Также отвлечься от перенесенной операции помогут бытовые дела и построение планов на дальнейшую жизнь.

Психология,
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