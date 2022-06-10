Что делать, если вашу жизнь разрушают самые близкие

Токсичные родственники могут стать причиной серьезных расстройств. Иногда общение с самыми близкими людьми не приносит ничего, кроме разочарования и раздражения. Конечно, наладить контакт не всегда возможно, однако это не повод позволять даже самым родным приносить вам душевный дискомфорт. Мы расскажем, какие методы стоит использовать, если вы понимаете, что ваша жизнь буквально разрушается под воздействием токсичных родственников.

Устанавливаем границы

В первую очередь, важно понять, насколько сильно вы готовы впустить родственников в свою жизнь. У каждого из нас есть темы, которые трудно обсуждать даже с хорошими друзьями, часто этими слабыми местами и пользуются токсичные родственники, которые понимают, что только так могут заставить вас испытывать чувство вины или стыда. Чтобы избежать сильных переживаний, определите границы и сообщите о них своим близким. С этого момента вы общаетесь в режиме, который комфортен конкретно вам.

Не нужно стесняться

Да, общение с родственником может принести куда больше переживаний, чем неприятный диалог с посторонним человеком. Часто клиенты жалуются психологу на собственные чувства — нам кажется, что по отношению к близким противозаконно испытывать негатив, не говоря уже о ненависти. Однако реальность иная, и критиковать себя за злость специалисты настойчиво не советуют. Мы уже не раз говорили о том, что копящийся негатив практически всегда выливается в психосоматическое заболевание, в это же время человек, который вызывает в вас такие чувства, не испытывает никакой вины за ваш дискомфорт.

Ограничивайте время общения