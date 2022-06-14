7 шагов, чтобы пережить расставание с любимым

Тема «Как пережить расставание с любимым» является актуальной всегда. Эта статья – подсказка, как пережить чувства, накрывающие человека при расставании. И наиболее быстро и эффективно для себя выйти из этого состояния.
Не имея жизненного опыта, невозможно давать рекомендации.
Я сама прожила одно серьёзное расставание. Это было очень болезненно для меня, я сильно ранилась, но благодаря этому, я приобрела большой опыт, которым теперь могу делиться с другими.
Если говорить о моём личном опыте, расставание было длительным –два долгих, морально истощающих года.
Конечно, за это долгое время я не была одна, я общалась с друзьями, с молодыми людьми, но об отношениях не могло быть и речи. Я не могла допустить мысли о том, что это конец. Настоящий конец.
Переживания возвращались ко мне как флешбэки: снова и снова накатывали воспоминания, сны, переживания. Да и он сам периодически возвращался.
Я смогла завершить отношения лишь только тогда, когда пелена спала с глаз, разум вернулся, и я адекватно оценила имеющуюся ситуацию.
Но в тот момент завершить отношения далеко не значило гармонично выйти из них. И много лет спустя я поняла, что мои горестные чувства я не прожила экологично для себя, а как бы «закапсулировала» внутри.
Но время лечит, и через два года случилось осознание, что мне нужно выбираться оттуда – и путём проб и ошибок, я начала восстанавливать внутреннюю целостность.
Именно в этот момент я начала консультировать взрослых. И когда я проживала очередное расставание со своим клиентом, я уже точно знала, что несколько лет назад моя интуиция сработала чётко, и это правильный путь к восстановлению.
Любовь – это всего лишь химический процесс. И сейчас мы рассмотрим, как происходят эти внутренние процессы с научной точки зрения.
У влюблённого человека в мозгу начинают вырабатываться гормоны счастья – окситоцин и дофамин. Когда его возлюбленный находится рядом, эти гормоны в большом количестве выплёскиваются в кровь. Включается так называемая система поощрения и человек ощущает себя счастливым.
И внезапно, а может, и не внезапно (просто надеты розовые очки, как в моём случае), наступает момент, и вы совсем не понимаете, как жить дальше, вы напуганы, разбиты и раздавлены.
Та самая система поощрения перестаёт функционировать. На её месте включается другая защитная система организма — система восприятия боли. Вырабатываются гормоны стресса.
Они, в свою очередь, влияют на весь организм, на пищеварительную, иммунную, сердечно-сосудистую систему.
Мозг получает множество импульсов, и все эти сигналы – те же самые, что и при физической боли, поэтому человеку очень плохо, хотя ничего него не болит.
Восстановление внутреннего баланса после расставания проходит у всех по-разному. Всё зависит от типа нервной системы, различных обстоятельств, сопровождающих разлуку, а также мотивации, усилий и желания, прилагаемых человеком для начала жизни с чистого листа.
И сейчас самое время поговорить о пути восстановления.
Это самое первое, главное и основополагающее.
Принимаем ситуацию «во всей её красе», какая бы она ни была. Даже при самом страшном раскладе подходим к зеркалу, и сквозь эмоции, говорим себе: «Я принимаю эту ситуацию. Я осознаю, что это происходит сейчас со мной».
Для усиления эффекта в начале этой фразы произносим свои инициалы и дату. Это помогает не проваливаться во времени и не погружаться в иллюзии.
Повторяем это столько раз в день, в неделю, сколько потребуется. Ограничений нет.
Параллельно с первым пунктом выполняем следующий.
Мы всегда помним о том, что всё в нашей жизни не навсегда. Здесь я рекомендую кому-то вспомнить, а кому-то познакомиться с великолепной притчей о Кольце Соломона.
Насколько мы все знаем – сила внушения и аффирмаций в данной эре велика.
Дайте себе десять дней на то, чтобы погоревать. Чувства не появляются и не исчезают просто так. Никто не обязан быть сильным и сразу забыть об отношениях после того, как хлопнула дверь.
Если не дать себе времени пережить боль, она догонит позже, и последствия для психики могут быть гораздо болезненнее и травматичнее.
Просто побудьте с болью, но соблюдая чёткое ограничение по времени, а потом двигайтесь дальше.
Этот пункт также фатально важен, как и первый.
Цель данного пункта – завершить «незавершёнку», закрыть гештальт у вас в голове.
Ведь у вас были ожидания, связанные с этим человеком. И в голове сейчас руины из надежд. С этим необходимо что-то сделать.
Думайте об этих мыслях, мечтах, завершайте их. В конце концов, вы придёте к мыслям: «Ну, нет — так и нет»; «Всё, что ни делается – всё к лучшему».
Помните главное – бывают ситуации, когда лучше вовремя уйти. Отдайте вещи партнёру сразу, не тешьте надежду, что он придёт. Не обманывайте себя в первую очередь.
Поначалу, скорее всего, очень трудно будет признать, что это конец, будут откаты. Но когда вы это сделаете, дело останется за малым.
Ведь уверенность и твёрдый настрой «не входить в одну реку дважды» делают чудеса и половина пути восстановления будет пройдено.
Простите бывшего партнёра.
Вполне естественно, что вы будете испытывать гнев и раздражение. Но эта негативная энергия отравляет жизнь только тому, кто её аккумулирует.
Если вы хотите идти вперёд и стать снова счастливым, вы должны отпустить гнев и простить этого человека.
Эта техника самопомощи поможет скомпенсировать стресс и выныривать из сложных переживаний.
Каждый день записывайте, за что вы благодарны сегодня. И когда основные отрицательные чувства стихнут, рекомендую посмотреть на бывшие отношения с другой стороны.
И также написать список благодарностей бывшему партнёру.
Уделять время себе — одно из самых целительных занятий в мире. А как иначе узнать себя и начать о себе заботиться?
Только в полном одиночестве, внимательно и бережно обращаясь со своим телом.
Свидание с собой цементирует вашу решимость бороться за себя.
Займитесь наконец тем, о чём так давно мечтали. Углубитесь в работу, если с хобби «не зашло», карьерный рост ещё никому не помешал, а повышение знаний, квалификации всегда будет в вашу пользу.
Формируйте здоровую, адекватную самооценку. Берём ответственность за свою жизнь в свои руки.
Открывайтесь миру — в нём полно замечательных людей.
Сделайте ревизию своих ценностей, потому что, как правило, если отношения были очень длительными, то ценности могли у вас заточиться под партнёра.
Задайте себе вопрос: чего я хочу лично для себя?
Если вы выполнили все рекомендации и легче не стало, то бегом к специалисту.
Врач или психолог помогут вам справиться с возникшей проблемой, благодаря чему вы снова станете счастливым человеком. С проводником всегда быстрее и результативнее.
Не нужно доказывать больше ничего!
Для того чтобы иметь гармоничные отношения, в первую очередь, необходимо разобраться с собой, разрешить свои личностные проблемы, познакомиться с самим собой, определить свои потребности и пожелания к будущему.
Расставить приоритеты при выборе спутника жизни, понять, какое именно счастье вы хотите.
Зачастую случается так, что человек не имеет даже малейшего представления о том, кого он хотел бы видеть рядом. Из-за этого случаются ошибки при выборе, а затем и боль расставания.
Благоприятный климат в паре может состояться лишь тогда, когда оба партнёра правильно понимают свою роль в отношениях, причины и цели этой связи.
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