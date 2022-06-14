7 шагов, чтобы пережить расставание с любимым

Тема «Как пережить расставание с любимым» является актуальной всегда. Эта статья – подсказка, как пережить чувства, накрывающие человека при расставании. И наиболее быстро и эффективно для себя выйти из этого состояния.

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Не имея жизненного опыта, невозможно давать рекомендации.

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Личный опыт психолога

Я сама прожила одно серьёзное расставание. Это было очень болезненно для меня, я сильно ранилась, но благодаря этому, я приобрела большой опыт, которым теперь могу делиться с другими.

Если говорить о моём личном опыте, расставание было длительным –два долгих, морально истощающих года.

Конечно, за это долгое время я не была одна, я общалась с друзьями, с молодыми людьми, но об отношениях не могло быть и речи. Я не могла допустить мысли о том, что это конец. Настоящий конец.

Переживания возвращались ко мне как флешбэки: снова и снова накатывали воспоминания, сны, переживания. Да и он сам периодически возвращался.

Я смогла завершить отношения лишь только тогда, когда пелена спала с глаз, разум вернулся, и я адекватно оценила имеющуюся ситуацию.

Но в тот момент завершить отношения далеко не значило гармонично выйти из них. И много лет спустя я поняла, что мои горестные чувства я не прожила экологично для себя, а как бы «закапсулировала» внутри.

Но время лечит, и через два года случилось осознание, что мне нужно выбираться оттуда – и путём проб и ошибок, я начала восстанавливать внутреннюю целостность.

Именно в этот момент я начала консультировать взрослых. И когда я проживала очередное расставание со своим клиентом, я уже точно знала, что несколько лет назад моя интуиция сработала чётко, и это правильный путь к восстановлению.

Почему бывает так плохо при расставании?

Любовь – это всего лишь химический процесс. И сейчас мы рассмотрим, как происходят эти внутренние процессы с научной точки зрения.

У влюблённого человека в мозгу начинают вырабатываться гормоны счастья – окситоцин и дофамин. Когда его возлюбленный находится рядом, эти гормоны в большом количестве выплёскиваются в кровь. Включается так называемая система поощрения и человек ощущает себя счастливым.

И внезапно, а может, и не внезапно (просто надеты розовые очки, как в моём случае), наступает момент, и вы совсем не понимаете, как жить дальше, вы напуганы, разбиты и раздавлены.

Та самая система поощрения перестаёт функционировать. На её месте включается другая защитная система организма — система восприятия боли. Вырабатываются гормоны стресса.

Они, в свою очередь, влияют на весь организм, на пищеварительную, иммунную, сердечно-сосудистую систему.

Мозг получает множество импульсов, и все эти сигналы – те же самые, что и при физической боли, поэтому человеку очень плохо, хотя ничего него не болит.

Восстановление внутреннего баланса после расставания проходит у всех по-разному. Всё зависит от типа нервной системы, различных обстоятельств, сопровождающих разлуку, а также мотивации, усилий и желания, прилагаемых человеком для начала жизни с чистого листа.

И сейчас самое время поговорить о пути восстановления.

1. Принятие ситуации

Это самое первое, главное и основополагающее.

Принимаем ситуацию «во всей её красе», какая бы она ни была. Даже при самом страшном раскладе подходим к зеркалу, и сквозь эмоции, говорим себе: «Я принимаю эту ситуацию. Я осознаю, что это происходит сейчас со мной».

Для усиления эффекта в начале этой фразы произносим свои инициалы и дату. Это помогает не проваливаться во времени и не погружаться в иллюзии.

Повторяем это столько раз в день, в неделю, сколько потребуется. Ограничений нет.

2. «Пройдёт и это…»

Параллельно с первым пунктом выполняем следующий.

Мы всегда помним о том, что всё в нашей жизни не навсегда. Здесь я рекомендую кому-то вспомнить, а кому-то познакомиться с великолепной притчей о Кольце Соломона.

браслет;

кольцо;

заставку на телефоне, на компьютере;

плакаты дома;

наклейки, надписи в блокноте с этими поддерживающими словами. И если прочитанных слов будет мало, настоятельно рекомендую сделать что-то похожее:

Насколько мы все знаем – сила внушения и аффирмаций в данной эре велика.

3. Правило «Десяти дней»

Дайте себе десять дней на то, чтобы погоревать. Чувства не появляются и не исчезают просто так. Никто не обязан быть сильным и сразу забыть об отношениях после того, как хлопнула дверь.

Если не дать себе времени пережить боль, она догонит позже, и последствия для психики могут быть гораздо болезненнее и травматичнее.

Просто побудьте с болью, но соблюдая чёткое ограничение по времени, а потом двигайтесь дальше.

4. Закрываем гештальт и учимся справляться со своими эмоциями

Этот пункт также фатально важен, как и первый.

Цель данного пункта – завершить «незавершёнку», закрыть гештальт у вас в голове.

Ведь у вас были ожидания, связанные с этим человеком. И в голове сейчас руины из надежд. С этим необходимо что-то сделать.

Думайте об этих мыслях, мечтах, завершайте их. В конце концов, вы придёте к мыслям: «Ну, нет — так и нет»; «Всё, что ни делается – всё к лучшему».

Помните главное – бывают ситуации, когда лучше вовремя уйти. Отдайте вещи партнёру сразу, не тешьте надежду, что он придёт. Не обманывайте себя в первую очередь.

Поначалу, скорее всего, очень трудно будет признать, что это конец, будут откаты. Но когда вы это сделаете, дело останется за малым.

Ведь уверенность и твёрдый настрой «не входить в одну реку дважды» делают чудеса и половина пути восстановления будет пройдено.

5. Прощение как путь к освобождению

Простите бывшего партнёра.

Вполне естественно, что вы будете испытывать гнев и раздражение. Но эта негативная энергия отравляет жизнь только тому, кто её аккумулирует.

Если вы хотите идти вперёд и стать снова счастливым, вы должны отпустить гнев и простить этого человека.

Напишите письмо бывшему партнёру, прощая этого человека, если он сделал что-то, что привело к такому печальному концу. Не отдавайте ему это письмо.

Занимайтесь физической активностью, чтобы успокоиться и дать выход гневу. Побейте боксёрскую грушу, сделайте пробежку, займитесь йогой или поплавайте.

Простите себя, если отношения закончились по вашей вине. Все мы делаем ошибки. Вы должны простить себя, извлечь урок и двигаться дальше, чтобы снова стать счастливым человеком. Здесь помогут следующие практики:

6. Списки благодарностей

Эта техника самопомощи поможет скомпенсировать стресс и выныривать из сложных переживаний.

Каждый день записывайте, за что вы благодарны сегодня. И когда основные отрицательные чувства стихнут, рекомендую посмотреть на бывшие отношения с другой стороны.

И также написать список благодарностей бывшему партнёру.

7. Удовлетворяйте свои эмоциональные потребности и стройте планы

Свидание с собой

Уделять время себе — одно из самых целительных занятий в мире. А как иначе узнать себя и начать о себе заботиться?

Только в полном одиночестве, внимательно и бережно обращаясь со своим телом.

Свидание с собой цементирует вашу решимость бороться за себя.

Найдите себе любимое занятие

Займитесь наконец тем, о чём так давно мечтали. Углубитесь в работу, если с хобби «не зашло», карьерный рост ещё никому не помешал, а повышение знаний, квалификации всегда будет в вашу пользу.

Найдите свои внутренние силы, внутренний ресурс

Формируйте здоровую, адекватную самооценку. Берём ответственность за свою жизнь в свои руки.

Больше общайтесь с друзьями, коллегами

Открывайтесь миру — в нём полно замечательных людей.

Начинайте строить планы

Сделайте ревизию своих ценностей, потому что, как правило, если отношения были очень длительными, то ценности могли у вас заточиться под партнёра.

Задайте себе вопрос: чего я хочу лично для себя?

Получите консультацию специалиста

Если вы выполнили все рекомендации и легче не стало, то бегом к специалисту.

Врач или психолог помогут вам справиться с возникшей проблемой, благодаря чему вы снова станете счастливым человеком. С проводником всегда быстрее и результативнее.

А вот что не стоит делать после расставания так это: Бросаться в объятия первых встречных, заводить беспорядочные связи. Мозг будет требовать гормона счастья и покажется вполне реальным получить его с новым знакомым, однако здесь подвох. Кривая стратегия поведения всё так же с вами и, кроме обиды и сожаления, вы ничего не получите. Не делайте зла бывшему. Потратите колоссальное количество энергии, направив её в негативную струю, тем самым разрушите только себя. Различные зависимости,какие бы они ни были, могут нанести непоправимый вред здоровью. Не звоните и не пишите бывшему партнёру, не опускайтесь до слежки, оставьте просто в покое.

Не нужно доказывать больше ничего!

Для того чтобы иметь гармоничные отношения, в первую очередь, необходимо разобраться с собой, разрешить свои личностные проблемы, познакомиться с самим собой, определить свои потребности и пожелания к будущему.

Расставить приоритеты при выборе спутника жизни, понять, какое именно счастье вы хотите.

Зачастую случается так, что человек не имеет даже малейшего представления о том, кого он хотел бы видеть рядом. Из-за этого случаются ошибки при выборе, а затем и боль расставания.

Благоприятный климат в паре может состояться лишь тогда, когда оба партнёра правильно понимают свою роль в отношениях, причины и цели этой связи.