Врачи выяснили, как сон с партнером влияет на вашу психику

Газета.ру опубликовала заключения психиатров из Аризонского университета, которые они представили на ежегодном Собрании специалистов в области сна в США.

Благодаря исследованию, в котором приняли участие более тысячи человек, ученым удалось выяснить, что те люди, которые делят постель со своим партнером, гораздо менее подвержены депрессиям, тревоге и бессоннице. Помимо этого, те, кто спит не в одиночку, быстрее засыпают и могут качественнее и дольше спать.