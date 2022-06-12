Врачи выяснили, как сон с партнером влияет на вашу психику

Газета.ру опубликовала заключения психиатров из Аризонского университета, которые они представили на ежегодном Собрании специалистов в области сна в США.
Благодаря исследованию, в котором приняли участие более тысячи человек, ученым удалось выяснить, что те люди, которые делят постель со своим партнером, гораздо менее подвержены депрессиям, тревоге и бессоннице. Помимо этого, те, кто спит не в одиночку, быстрее засыпают и могут качественнее и дольше спать.
«Сон с романтическим партнером или супругом, как показывает практика, сильно влияет на качество сна, включая снижение риска апноэ во сне, тяжести бессонницы и общее улучшение качества сна», — отметили исследователи.
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