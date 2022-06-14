Что делать, если планы рушатся, и почему это происходит

Многие совершают ошибки.

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Что делать, если всё пошло не по плану? Разбираемся вместе с экспертом.

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План — это набор действий, которые нужно предпринять для достижения цели. Но иногда внешние обстоятельства меняются, и план теряет свой смысл или его реализация становится невозможной. В таких ситуациях многие расстраиваются и опускают руки.

Чтобы эмоции и телесные реакции не получали над вами власть, формируйте новое интеллектуальное решение. Реагируйте на крушение планов разумом, а не эмоциями, и ищите новый подход, который избавит вас от стресса.

Все действия рекомендую выполнять письменно, фиксируя результаты в блокноте. Так формируются новые нейронные связи в мозге, которые вы закрепляете на уровне тела.

Осознайте, что произошло

На самом ли деле ваш план рухнул или под воздействием эмоций вы драматизируете? Отделите рациональную часть, основанную на фактах, от ваших чувств и эмоций по поводу происходящего.

Определите, нужно ли вам время для восстановления

И наблюдения за развитием событий. Особенно если от вас они не зависят или вы готовы начать действовать уже сейчас.

Сформируйте видение конечного результата

Он тоже может измениться под воздействием обстоятельств. Видение может быть рамочным, но оно должно определять вектор вашего движения.

Задайте себе правильный вопрос

«Что я могу сделать, чтобы ситуация развивалась, как мне нужно?». Составьте план из первых 3-5 шагов, которые вы можете сделать уже сегодня.

Ищите новое решение

Как только понимаете, что план не ведёт вас к цели, переосмысливайте и формируйте новое интеллектуальное решение, которое поможет вам находиться в эмоционально устойчивом состоянии.

Определите, какие ресурсы вам понадобятся

Чтобы начать действовать и сделать первые шаги. Это могут быть знания, время, люди, финансы, материальные и технические ресурсы.

Не останавливайтесь на достигнутом

Как только вы выполните первые шаги, сформулируйте следующие несколько этапов, наполните их ресурсами и действуйте.

Рефлексируйте и оценивайте происходящее

Помните, что полезно периодически включать «внутреннего критика». Это необходимо для оценки рисков. Но не забывайте его выключать, иначе вы будете во всём сомневаться, и это будет вас постоянно останавливать.

Установите «точки контроля»

Они будут показывать, что вы движетесь в нужном направлении. Помните, в условиях высокой неопределённости и изменчивости вы можете менять сроки, но старайтесь сохранять качественные характеристики, ориентируясь на результат.

Наполняйте свою жизнь смыслом