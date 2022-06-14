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3 часа назад

Психолог объяснил, как избавиться от вредных привычек

РИА "ФедералПресс"

Психолог Марина Гладышева рассказала, какие привычки портят человеку жизнь. В моменте они доставляют удовольствие, но в будущем бьют по здоровью, в том числе эмоциональному.

Психолог объяснил, как избавиться от вредных привычек
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Речь об алкоголе, курении, заедании»,

– говорит Гладышева VM.

Отказаться от этих привычек крайне сложно. Если человек любит сладкое, то хочет его на уровне тела, гормонов. Также с сигаретами – в моменте человек ощущает, что ему хорошо, но в будущем это скажется на здоровье.

«Привычки – некий спасательный круг: у кого-то – сигареты, у кого-то – алкоголь, а у кого-то – еда»,

– объяснила эксперт.

Помочь справиться с зависимостями поможет только решение глобальной проблемы, которая гложет человека и из-за которой к этой привычке он тянется.

Психология,
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