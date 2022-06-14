Психолог объяснил, как избавиться от вредных привычек

Психолог Марина Гладышева рассказала, какие привычки портят человеку жизнь. В моменте они доставляют удовольствие, но в будущем бьют по здоровью, в том числе эмоциональному.
«Речь об алкоголе, курении, заедании»,
– говорит Гладышева VM.
Отказаться от этих привычек крайне сложно. Если человек любит сладкое, то хочет его на уровне тела, гормонов. Также с сигаретами – в моменте человек ощущает, что ему хорошо, но в будущем это скажется на здоровье.
«Привычки – некий спасательный круг: у кого-то – сигареты, у кого-то – алкоголь, а у кого-то – еда»,
– объяснила эксперт.
Помочь справиться с зависимостями поможет только решение глобальной проблемы, которая гложет человека и из-за которой к этой привычке он тянется.