Психолог объяснил, как избавиться от вредных привычек

Психолог Марина Гладышева рассказала, какие привычки портят человеку жизнь. В моменте они доставляют удовольствие, но в будущем бьют по здоровью, в том числе эмоциональному.

Отказаться от этих привычек крайне сложно. Если человек любит сладкое, то хочет его на уровне тела, гормонов. Также с сигаретами – в моменте человек ощущает, что ему хорошо, но в будущем это скажется на здоровье.