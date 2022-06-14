Психолог назвала доступное хобби для душевного здоровья

Телесно-ориентированный психолог Анна Наговицына рассказала о пользе вышивки для душевного здоровья и объяснила, как с помощью творчества отвлекаться от плохих новостей. Практическими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру».
Психолог объяснила, что вышивание активирует мелкую моторику и помогает расслабиться.
«Можно печь, можно собирать Lego или даже перебирать крупу, но работа с пряжей, нитками и фактурами ткани сразу передает множество нетипичных сигналов через нервные окончания», — назвала она пользу доступного каждому хобби.
Начинающим Наговицына посоветовала использовать различные нити для получения разнообразных тактильных ощущений: хлопковые, шерстяные, сатиновые, металлизированные и меланж, а также пробовать разные виды швов. Также специалист предложила выбирать стиль вышивки под темперамент.
Например, любителям деталей может подойти художественная гладь. Быстрых результатов получится добиться с контурной вышивкой. Тем, кто любит порядок и контроль, может прийтись по вкусу вышивка крестиком.
Психолог призвала не ограничиваться ассортиментом рукодельных магазинов и готовыми наборами и вдохновляться любыми понравившимися иллюстрациями.
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