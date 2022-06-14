Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
2 часа назад

Психолог назвала доступное каждому хобби для душевного здоровья

Lenta.ruиещё 1

Телесно-ориентированный психолог Анна Наговицына рассказала о пользе вышивки для душевного здоровья и объяснила, как с помощью творчества отвлекаться от плохих новостей. Практическими рекомендациями она поделилась с «Лентой.ру».

Психолог назвала доступное хобби для душевного здоровья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Психолог объяснила, что вышивание активирует мелкую моторику и помогает расслабиться.

«Можно печь, можно собирать Lego или даже перебирать крупу, но работа с пряжей, нитками и фактурами ткани сразу передает множество нетипичных сигналов через нервные окончания», — назвала она пользу доступного каждому хобби.

Начинающим Наговицына посоветовала использовать различные нити для получения разнообразных тактильных ощущений: хлопковые, шерстяные, сатиновые, металлизированные и меланж, а также пробовать разные виды швов. Также специалист предложила выбирать стиль вышивки под темперамент.

Например, любителям деталей может подойти художественная гладь. Быстрых результатов получится добиться с контурной вышивкой. Тем, кто любит порядок и контроль, может прийтись по вкусу вышивка крестиком.

Психолог призвала не ограничиваться ассортиментом рукодельных магазинов и готовыми наборами и вдохновляться любыми понравившимися иллюстрациями.

Ранее сообщалось, что психолог и кандидат наук Сет Гиллихан назвал несколько неочевидных признаков скрытого стресса у человека. Он объяснил, как стрессовые события могут негативно повлиять на тело, эмоции, разум, и перечислил признаки, по которым можно распознать начало эмоционального выгорания.

Психология,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители