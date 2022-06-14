Назван главный признак нелюбви к себе

Психолог и видеоблогер Марк Бартон назвал главный признак того, что женщина себя не любит.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Он назвал главное отличие таких персон: девушка находится там, где ей плохо. В качестве примера психолог привел человека, который купил туфли на два размера меньше: обувь натирает мозоли, но он все равно продолжает в ней ходить, потому что жаль потраченных на эту пару денег.

— Так и женщины. Можно говорить об утраченной женственности, низкой самооценке, отсутствующих границах. Такая женщина должна понять для себя, хочет ли она счастья. Если ответ положительный, то нужно будет предпринять целый ряд последовательных действий. Зачастую женщины, которые находятся в такой ситуации, — это горделивые эгоистки,

— объяснил психолог в новом видео на своем YouTube-канале.

Такие женщины считают, что им все обязаны и мужчина должен перестать быть плохим, чтобы ей стало хорошо. Ответственность за свою жизнь такие девушки перекладывают на кого-то другого, хотя ее необходимо взять на себя. Нужно взять на себя ответственность за свое счастье.