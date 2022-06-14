3 фразы, которые сорвут собеседование

Поиск работы может затягиваться не только из-за того, что подходящих вам вакансий пока не публикуют, дело может быть и в вас. Если вы уже несколько раз откликались на вакансии, которые идеально подходят вам по профессиональным навыкам, однако так и не дождались заветного звонка, вполне вероятно, вы делаете что-то не так. Мы решили собрать фразы, которые всегда разочаровывают рекрутера — выучите их и никогда не произносите.

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«В резюме все есть, прочитайте еще раз»

Многих соискателей невероятно раздражает, когда потенциальный работодатель задает вопросы по пунктам, которые человек уже успел отметить в своем резюме. Если вы относите себя к таким людям, у нас для вас плохие новости — найти работу с таким подходом практически нереально. Во-первых, стоит учитывать, что вас спрашивают уже известные детали для того, чтобы уточнить детали, а, возможно, и послушать вашу самопрезентацию.

Не так уж сложно еще раз проговорить то, что вы так долго собирали в своем резюме. Для эйчара ваша готовность подтвердить профессиональные навыки несколько раз будет говорить о том, что вы неконфликтный человек, которому можно доверить ответственное дело.

«У меня скоро будет отпуск?»

Сюда же можно отнести вопросы из разряда «А сколько заплатите?» и «Как часто можно отлучаться курить?» Помните, что подобные тонкости никогда не обсуждаются даже на втором собеседовании, что уж говорить о первой встрече. Но даже когда настанет момент, когда придет пора интересоваться данными моментами, используйте другие формулировки, например, спросите, с кем можно переговорить по поводу правил по уходу в отпуск и т. п.

«Мне не нравился мой бывший работодатель»