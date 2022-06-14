Пять типов токсичных мам

Мама — главный человек в жизни каждого ребенка, именно от нее во многом зависит, как будет складываться жизнь взрослого человека, насколько он будет уверен в себе, успешен, сможет ли добиваться своих целей.

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Мать может подарить своему наследнику крылья, создать опору, которая будет поддерживать его в сложных ситуациях, или навсегда ее лишить и обречь на длительную борьбу с травмой, которую сложно преодолеть.

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Мама-тиран

Она контролирует все: успехи в школе, гардероб, общение с подружками. Эта мама проверяет, какую музыку слушает ребенок и о чем переписывается с одноклассниками. А если что-то ей не понравилось, устраивает скандал и придумывает наказание. Рядом с мамой-тираном человек отлично учится двум вещам — врать и бояться.

Женщина подавляет любые признаки самостоятельности, а в ее речи проскальзывают фразы: «Мал еще, вырастешь поймешь!», «Я лучше знаю!», «Старшим виднее!». Повзрослев, ребенок такой матери часто сталкивается с зависимостями — игровой, пищевой, алкогольной. Это его протест, попытка доказать себе, что мама больше не имеет власти.

Мама-кокетка

Часто так происходит после развода: мама стремится наладить личную жизнь, она заботится о внешности, ходит на свидания и знакомит детей с мужчинами. Правда, надолго в ее жизни никто не задерживается. Ребенок, который растет рядом с такой мамой, усваивает травмирующие схемы отношений и принимает их за норму.

Кроме того, мама-кокетка отдаляется от детей и не дает им необходимой опоры, ведь она не ассоциируется с надежностью и безопасностью.

Мама против папы

Женщины, которые при детях критикует мужей, встречаются очень часто. Они распекают супруга за несамостоятельность, нереализованность, лень. А иногда переносят эти качества и на ребенка: «Ты такой же, как твой отец!» Малыш слышит: 'Ты плохой!. Он учится не принимать отцовскую половину себя и вырастает человеком с подавленной, низкой самооценкой, ведь с детства знает — в нем есть все то, что так расстраивало маму.

Мама-теоретик

Она пьет чай с тортиком, но объясняет малышу пользу правильно питания, выходит покурить, но проводит лекции о вреде никотина. Эта мама знает все на свете, правда, в теории. А на практике ей лень или не хватает силы воли.

Рядом с родительницей малыш учится лицемерию: главное, хорошо говорить, а делать — уж как получится. Кроме того, ждать, что у малыша будет другой образ жизни, бессмысленно. Недаром говорят: бесполезно воспитывать детей, ведь они все равно вырастут похожими на нас.

Травмирующая мама