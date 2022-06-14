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33 минуты назад

Психолог дала советы, как выйти замуж

Вести Подмосковья

Многие женщины хотят выйти замуж, надеясь, что это решит все проблемы. И как оказалось, замужество – это простая цель, которая достигается за 5 шагов. О том, какие приоритеты расставить при выборе мужчины и как правильно разобраться в своих желаниях, Общественной Службе Новостей рассказала психолог Александра Метальникова.

Психолог дала советы, как выйти замуж
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Сначала необходимо подумать над несколькими вопросами:

1. Определите целевую аудиторию (какой мужчина мне нужен? Можно все записать, расставить приоритеты и т.д.),

2. Поймите, что нужно такому мужчине? Какие задачи он для себя решает?

3. Подайте себя в наилучшем виде как решение именно этих задач.

4. Организуйте поток заявок (сайты, приложения знакомств, личные встречи).

5. Выберите подходящего кандидата и выйдите за него замуж.

Зачастую происходит так, что первый брак оказывается неудачным, продолжила психолог. А хотелось бы, чтобы семья была на всю жизнь. «Значит, самый главный вопрос звучит не «Как мне поскорее выйти замуж», а «Для чего мне семья?», - поделилась специалист.

«Семья – это ответственность. Семья – это долго. Семья – это ценности и смыслы. Может оказаться, что и не семья вам нужна, а смысл жизни. Счастье нужно свое собственное. Работа такая, чтобы не тошнило, а чтоб любимое дело и каждый день как на праздник. Подруги. Хорошие отношения с родителями. Жилье. Служение и благотворительность. И вот когда все это уже есть, можно даже вернуться к тем же пяти простым шагам»,

– отметила Александра Метальникова.

Но в таком случае наполнение этих шагов будет совсем другое.

«И мужчина окажется в результате совсем другой. И отношения будут совсем другими»,

– подытожила психолог.

Психология,
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