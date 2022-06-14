Психолог дала советы, как выйти замуж

«Семья – это ответственность. Семья – это долго. Семья – это ценности и смыслы. Может оказаться, что и не семья вам нужна, а смысл жизни. Счастье нужно свое собственное. Работа такая, чтобы не тошнило, а чтоб любимое дело и каждый день как на праздник. Подруги. Хорошие отношения с родителями. Жилье. Служение и благотворительность. И вот когда все это уже есть, можно даже вернуться к тем же пяти простым шагам»,