Как быть хорошей матерью, если ребенок живет с отцом

По данным Росстата, примерно треть всех семей в РФ – это матери-одиночки с детьми. Статистики по тому, сколько мужчин самостоятельно воспитывают детей в России, нет, но сообщается, что отцы выигрывают лишь 5-6% судов.

Фото: Кадр из фильма "Красивый мальчик" Кадр из фильма "Красивый мальчик"

При этом также бывают случаи, когда бывшие супруги без вмешательства суда принимают решение о том, что ребенок останется с отцом. Но даже совместно принятое решение не избавляет женщин от неприятных чувств и самобичевания, а впоследствии и похода к психотерапевту.

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Подробнее о том, как справляться с эмоциями и оставаться хорошей матерью для своего чада , даже если вы редко видитесь – в материале "Рамблера".

Как отвечать на порицание

Люди восхищаются отцами-одиночками и равнодушно относятся к матерям-одиночкам. При этом, если рассказать кому-то, что ребенок живет с отцом, лишь в редких случаях женщина избежит осуждения. Принятый в обществе стереотип, согласно которому ребенок должен быть с матерью, слишком прочно осел в сознании людей. И мало кто из них задумывается о том, что и отец, и мать являются полноценными родителями, и если кто-то из них живет отдельно, он не является предателем.

Если вы столкнулись с осуждением в свой адрес, попробуйте напомнить собеседнику, что:

1) Ребенок несчастлив, когда несчастливы родители, поэтому избегать развода "ради него" бессмысленно и жестоко

2) У вас нормальные отношения с бывшим супругом, вы доверяете ему и знаете, что он хороший отец

3) Ребенок сам принял решение остаться с папой

4) Вы регулярно общаетесь с чадом и участвуете в его жизни

Эти тезисы нужны на случай, если захочется вступить в дискуссию. Однако важно помнить, что вы совсем не обязаны ни перед кем оправдываться, а осуждение людей – следствие узкого мировоззрения и невозможности взглянуть на жизнь под другим углом.

Как проводить время с ребенком

Когда время с ребенком ограниченно, важно проводить его качественно и насыщенно. Возьмите за правило, ходить вместе в кино, заниматься вместе спортом или развлекаться так, как предложит ребенок. Помните, что ваши встречи должны создавать воспоминания.

Не забывайте и о разговорах: даже для дошкольника важно, чтобы с ним не только поиграли, но и пообщались. Не бойтесь задавать своему чаду вопросы, вовлекайте его в беседу, и вы увидите, как он может раскрыться перед вами.

При возможности забирайте ребенка к себе: например, на время отпуска или длинных каникул. Так вы сможете провести вместе еще больше времени и лучше узнать друг друга.

Как воспитывать

Встречаясь с ребенком, вы можете заметить, что отец следит за ним не так, как вам бы хотелось. Например, он давно не водил чадо в парикмахерскую, не ходит на родительские собрания, покупает ему слишком много сладостей и злоупотребляет фастфудом.

Прежде всего не высказывайте претензии ребенку – он не виноват в сложившейся ситуации, и ваши упреки вряд ли ее изменят. В данном случае важно обстоятельно поговорить с бывшим супругом: без скандалов объяснить, как нужно кормить ребенка, как часто подстригать волосы и так далее.