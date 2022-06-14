4 совета, как вернуть мужа в семью

Психолог Ирина Коржаева дала четыре совета, которые позволят начать диалог с ушедшим мужем и вернуть его в семью.
Сперва стоит сосредоточиться на себе. По словам специалиста, в таких случаях женщине нужно заставить партнера влюбиться заново. Для этого следует начать ухаживать за собой и сделать акцент на заботе о самой себе.
Коржаева отметила, что нужно проявлять уважение мужчине. Внимание к личности супруга позволит ему почувствовать мужественность и уверенность.
Стоит отказаться от лишних игр и притворства. Действия супруги должны быть максимально настоящими. Для этого действия и слова не должны расходиться.
Также важно понимать, что в разладе виноваты оба партнера. Психолог напомнила, что отношения — парная история. Для дальнейшего успеха необходимо понять и признать, что в разладе виноват не только мужчина, передает LIFE.