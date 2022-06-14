Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
1 час назад

Психолог назвал причины отсутствия счастья у россиян

Lenta.ru

Известный психолог и писатель Михаил Лабковский назвал причины отсутствия счастья в жизни россиян. В интервью для «Доктор Питер» он рассказал, как низкая самооценка вызывает недовольство жизнью и что удерживает человека от перемен к лучшему.

Психолог назвал причины отсутствия счастья у россиян
Фото: unsplash.comunsplash.com

Психолог отмечает, что многие люди недовольны своей жизнью и чувствуют, будто топчутся на месте. По его мнению, первая причина этого — низкая самооценка.

«Вы считаете себя недостойным определенной должности, уровня жизни, дохода, профессии. Вы наверняка встречали людей, которые между дешевой забегаловкой и уютным ресторанчиком всегда выберут первое, даже если цены в этих двух заведениях одинаковые — вот вам пример простой идеи "это не для меня"»,

— объясняет он.

Вторая причина, которая мешает жить лучшей жизнью, считает Лабковский, — страхи, которые сдерживают человека.

«Страх может быть связан с переменами: вы настолько всего боитесь, что держитесь за стабильность. Пусть даже и очень скромную и не устраивающую вас»,

— призвал задуматься он.

Кроме того, отсутствие динамики в жизни может быть связано со вторичной выгодой, которую человек неосознанно получает от текущего состояния, рассуждает психолог.

«Типичный случай — из-за низкой самооценки вы привязаны к определенному кругу людей, которые дальше своего носа ничего не видят. Любой выход из этой группы вас страшит, поэтому вы топчетесь на месте, лишь бы не потерять "товарищей"»,

— отметил Лабковский.

Также он дополнил, что если мечты человека не принадлежат ему на самом деле, а выстраиваются, исходя из ожиданий родителей или людей вокруг, это может еще быть причиной отсутствия желанного счастья и радости от жизни.

Психология,Михаил Лабковский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители