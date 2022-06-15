Психолог назвала простые способы противостоять стрессу

Психолог и кандидат наук Элис Бойс назвала эффективный способ противостоять стрессу. В статье для Psychology Today она объяснила, как воспринимать тревожные события, чтобы не нарушить внутреннюю гармонию.

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Психолог отмечает, что стрессовые события часто случаются неожиданно, могут поставить человека в тупик, а также провоцируют появление чувства тревожности и беспокойства. Чтобы не позволять стрессу «выбивать из колеи», Бойс дала несколько простых и полезных рекомендаций для сохранения внутреннего спокойствия.

Во-первых, она советует проявлять к себе сострадание, особенно если волнующая ситуация не может быть разрешена сразу, а также не преувеличивать масштаб проблемы: катастрофы, по ее словам, случаются куда реже, чем неприятные, но решаемые проблемы. Во-вторых, Бойс рекомендует не оценивать проблемный опыт негативно, а воспринимать его как важный урок на жизненном пути.

«Наш опыт такой, какой он есть. В некотором смысле он не является хорошим или плохим по своей сути, даже если мы определяем его так. Иногда через "плохой" опыт мы узнаем что-то о себе, укрепляем отношения или усваиваем ключевой навык или урок, который служит реализации наших целей»,

— объяснила она.