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1 час назад

Психологи рассказали, когда пора менять работу

Вечерняя Москва

Психологи назвали важные сигналы, которые говорят о том, что человеку пора менять работу.

Психологи рассказали, когда пора менять работу
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам психолога Наталья Малышевой, первыми сигналами к тому, что нужно менять работу, является нежелание вставать по утрам, поиск причин для конфликта в коллективе, постоянное ожидание окончания рабочего дня.

Также стоит задуматься о смене работы, когда нет перспектив для развития, так как состояние стагнации отрицательно сказывается на здоровье человека.

Она также добавила, что психологи советуют раз в пять лет что-то менять в жизни, передает МИР 24.

При этом, как отмечает психолог Филипп Литвиненко, зачастую легко спутать нелюбимую работу с эмоциональным выгоранием. Он советует перед принятием решения об увольнении взять отпуск на две недели. Возможно, интерес к работе вновь вернется.

Ранее столичные психологи рассказали, как правильно расставить приоритеты в жизни.

Источник: mir24.tv

Психология,
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