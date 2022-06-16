7 советов для достижения поставленной цели

Загореться идеей, загадать желание, поставить цель и вдруг столкнуться с ленью, дефицитом времени, сил, массой неожиданных трудностей и прочих препятствий на пути к желаемому. Это весьма распространённый сценарий. Достигать целей, особенно значимых, грандиозных – иногда бывает очень непросто.

Фото: CoLady CoLady

И здесь на помощь вам придёт грамотная самомотивация – компромисс с собственным сознанием, позволяющий поддерживать желание работать над достижением поставленных целей.

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Вместе с Colady изучаем, как подтолкнуть себя к продуктивным действиям.

1. Ведите дневник желаний

Доказано: дневник желаний прекрасно помогает нам достигать поставленных целей и стать более счастливыми и успешными.

Этому есть простое объяснение: когда мы фиксируем наши желания на бумаге, то как бы закрепляем их у себя в голове, переводим из разряда мимолётного в разряд серьёзного.

Теперь это уже не абстрактные мечты, которые маячили где-то далеко, а вполне реальные и оформленные цели, о которых мы точно не забудем, а, значит, будем предпринимать действия для их достижения.

2. Составьте чёткий план действий

Когда мы желаем достичь определённой цели, то нередко представляем себе этот процесс как прямую из пункта «А» в пункт «Б». Но в жизни, к сожалению, всё совсем не как в учебнике математики и вместо прямой мы обычно сталкиваемся с витиеватым, сложным, длинным путём, иногда состоящим из множества каменистых троп.

Поэтому сразу пропишите себе максимально реалистичный план действий по достижению конечной цели с учётом всех возможных трудностей, рисков, промежуточных этапов, запасных вариантов и путей отступления.

Так вы заранее будете морально готовы к любым неожиданностям и сложностям, а кроме того сможете отслеживать что уже вы сделали и как далеко продвинулись.

3. Сделайте вложение

Вы поставили чёткую цель и даже прописали все пути её достижения, но дело никак не двигается с мёртвой точки: нет времени, не доходят руки, аврал на работе, приезд родственников, плохая погода и ещё тридцать три помехи, а точнее отговорки.

Знакомая ситуация? Тогда сделайте материальное вложение в достижение цели.

Если вы планировали похудеть, то купите спортивную форму и абонемент, хотели выучить язык – купите аудиокурс или словарь, мечтаете о повышении – пойдите на курсы повышения квалификации.

Потратьте денежные средства, чтобы у вас появилась реальная мотивация начать действовать прямо сейчас и тем самым оправдать вложение.

4. Пропишите систему поощрений

Достижение какой-либо цели – это почти всегда небыстрый и трудный процесс, а потому уже на половине пути мы нередко начинаем сомневаться, прокрастинировать и жалеть себя.

Чтобы в какой-то момент не бросить всё, а двигаться только вперёд, возьмите за привычку поощрять себя за каждый маленький шаг по направлению к конечной цели.

Похудели на два килограмма – наградите себя той самой сумочкой, о которой давно мечтали, сдали промежуточный экзамен – устройте себе маленький праздник.

И чем более чёткая у вас система поощрений, тем сильнее будет желание добиваться, стараться и идти к новым достижениям.

5. Перейдите в режим публичности

Когда мы что-то обещаем самим себе, то впоследствии велик соблазн найти причину, чтобы его не выполнять. Но совсем другое дело, когда мы что-то объявляем публично: здесь мы уже чувствуем ответственность не только перед своей совестью, которую можно усыпить, но и перед неограниченном кругом лиц.

По этой причине лучший способ победить лень и прокрастинацию – это перейти в режим публичности. Начните описывать как вы идёте к своей цели в социальных сетях, заведите открытый электронный дневник или личный блог.

Мотивация сразу вырастет в разы.

6. Запишите цитаты великих

Любой маркетолог вам скажет, что трудно переоценить силу слова и ничто так не побуждает к действиям, как убедительный лозунг. Этот принцип работает и тогда, когда нам самим требуется себя мотивировать.

Громкие, вдохновляющие, мудрые цитаты великих и успешных людей могут стать для вас отличным мотиватором для достижения целей и преодоления препятствий.

Окружите себя воодушевляющими цитатами великих личностей, записав их в дневнике, ежедневнике или прикрепив магнитиками на видном месте.

7. Прочтите истории знаменитых людей, достигших похожих целей

Впрочем, слова – это одно, а реальные достижения – уже совсем другое.

Наверняка в истории или даже в современном мире найдутся пара-тройка известных личностей, столкнувшихся со знакомыми вам проблемами или достигших аналогичных целей.

Успешный предприниматель, создавший бизнес-империю с нуля, спортсмен, добившийся мирового признания, политик, прославившийся как непревзойдённый оратор, знаменитость, заметно преобразившаяся внешне и т.д.

Почему бы не изучить биографии и истории успеха тех, кто уже много достиг, и не вдохновиться их примером? Так вы будете не только иметь наглядный пример перед глазами, но и возможно узнаете какие-то полезные для себя вещи.