7 советов для достижения поставленной цели

Загореться идеей, загадать желание, поставить цель и вдруг столкнуться с ленью, дефицитом времени, сил, массой неожиданных трудностей и прочих препятствий на пути к желаемому. Это весьма распространённый сценарий. Достигать целей, особенно значимых, грандиозных – иногда бывает очень непросто.
И здесь на помощь вам придёт грамотная самомотивация – компромисс с собственным сознанием, позволяющий поддерживать желание работать над достижением поставленных целей.
Вместе с Colady изучаем, как подтолкнуть себя к продуктивным действиям.
Доказано: дневник желаний прекрасно помогает нам достигать поставленных целей и стать более счастливыми и успешными.
Этому есть простое объяснение: когда мы фиксируем наши желания на бумаге, то как бы закрепляем их у себя в голове, переводим из разряда мимолётного в разряд серьёзного.
Теперь это уже не абстрактные мечты, которые маячили где-то далеко, а вполне реальные и оформленные цели, о которых мы точно не забудем, а, значит, будем предпринимать действия для их достижения.
Когда мы желаем достичь определённой цели, то нередко представляем себе этот процесс как прямую из пункта «А» в пункт «Б». Но в жизни, к сожалению, всё совсем не как в учебнике математики и вместо прямой мы обычно сталкиваемся с витиеватым, сложным, длинным путём, иногда состоящим из множества каменистых троп.
Поэтому сразу пропишите себе максимально реалистичный план действий по достижению конечной цели с учётом всех возможных трудностей, рисков, промежуточных этапов, запасных вариантов и путей отступления.
Так вы заранее будете морально готовы к любым неожиданностям и сложностям, а кроме того сможете отслеживать что уже вы сделали и как далеко продвинулись.
Вы поставили чёткую цель и даже прописали все пути её достижения, но дело никак не двигается с мёртвой точки: нет времени, не доходят руки, аврал на работе, приезд родственников, плохая погода и ещё тридцать три помехи, а точнее отговорки.
Знакомая ситуация? Тогда сделайте материальное вложение в достижение цели.
Если вы планировали похудеть, то купите спортивную форму и абонемент, хотели выучить язык – купите аудиокурс или словарь, мечтаете о повышении – пойдите на курсы повышения квалификации.
Потратьте денежные средства, чтобы у вас появилась реальная мотивация начать действовать прямо сейчас и тем самым оправдать вложение.
Достижение какой-либо цели – это почти всегда небыстрый и трудный процесс, а потому уже на половине пути мы нередко начинаем сомневаться, прокрастинировать и жалеть себя.
Чтобы в какой-то момент не бросить всё, а двигаться только вперёд, возьмите за привычку поощрять себя за каждый маленький шаг по направлению к конечной цели.
Похудели на два килограмма – наградите себя той самой сумочкой, о которой давно мечтали, сдали промежуточный экзамен – устройте себе маленький праздник.
И чем более чёткая у вас система поощрений, тем сильнее будет желание добиваться, стараться и идти к новым достижениям.
Когда мы что-то обещаем самим себе, то впоследствии велик соблазн найти причину, чтобы его не выполнять. Но совсем другое дело, когда мы что-то объявляем публично: здесь мы уже чувствуем ответственность не только перед своей совестью, которую можно усыпить, но и перед неограниченном кругом лиц.
По этой причине лучший способ победить лень и прокрастинацию – это перейти в режим публичности. Начните описывать как вы идёте к своей цели в социальных сетях, заведите открытый электронный дневник или личный блог.
Мотивация сразу вырастет в разы.
Любой маркетолог вам скажет, что трудно переоценить силу слова и ничто так не побуждает к действиям, как убедительный лозунг. Этот принцип работает и тогда, когда нам самим требуется себя мотивировать.
Громкие, вдохновляющие, мудрые цитаты великих и успешных людей могут стать для вас отличным мотиватором для достижения целей и преодоления препятствий.
Окружите себя воодушевляющими цитатами великих личностей, записав их в дневнике, ежедневнике или прикрепив магнитиками на видном месте.
Впрочем, слова – это одно, а реальные достижения – уже совсем другое.
Наверняка в истории или даже в современном мире найдутся пара-тройка известных личностей, столкнувшихся со знакомыми вам проблемами или достигших аналогичных целей.
Успешный предприниматель, создавший бизнес-империю с нуля, спортсмен, добившийся мирового признания, политик, прославившийся как непревзойдённый оратор, знаменитость, заметно преобразившаяся внешне и т.д.
Почему бы не изучить биографии и истории успеха тех, кто уже много достиг, и не вдохновиться их примером? Так вы будете не только иметь наглядный пример перед глазами, но и возможно узнаете какие-то полезные для себя вещи.
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