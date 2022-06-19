3 типа мошенников на сайтах знакомств

Эти схемы обмана мошенники используют уже многие годы, но наивные женщины в поисках любви продолжают вестись на них, порой теряя не только рассудок, но и деньги. Подробнее о самых популярных типах интернет-аферистов – в материале "Рамблера".

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Щедрый поклонник

Видео дня

Несколько дней вы без остановки общаетесь с мужчиной с сайта знакомств. Он пишет, что без ума от вас и хочет отправить вам подарок: например, дорогое украшение или новенький смартфон. Чтобы не вызвать подозрений, мошенник даже присылает фотографию презента – скорее всего, в спешке скаченное из Google. В назначенный день и час к вам приходит курьер и просит оплатить доставку. Она стоит 500 или 1000 рублей, но вы не жадничаете, ведь подарок гораздо дороже этой суммы. Открываете коробку, а там неприятный сюрприз – никакого подарка нет.

Шантажист

Мужчины с сайтов знакомств нередко просят девушку прислать интимную фотографию. Особенно, если переписка давно вышла за пределы стандартного флирта. Не заботясь о последствиях, женщины отправляют самые откровенные кадры. После этого поклонник грозится отправить фото всем знакомым жертвы, если она не перечислит круглую сумму. Ловушка в том, что после каждого перевода, аферист может требовать все больше денег, наживаясь на уязвимости девушки.

Чтобы избежать такой ситуации, не отправляйте интимные фотографии поклонникам. Даже если вы состоите в отношениях, провокационные кадры однажды могут обернуться против вас. Если поделиться своими снимками уж очень хочется, делайте их без лица и так, чтобы на фото не было опознавательных знаков, по которым вас можно было бы узнать.

Тактичный вымогатель

У вас закрутился интернет-роман с мужчиной. Скорее всего, он живет в другом городе или в другой стране, поэтому сиюминутно увидеться нет возможности. Но он без остановки осыпает вас комплиментами, звонит и выказывает неподдельный интерес ко всему, что вы говорите.