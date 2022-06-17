Основные признаки газлайтинга в отношениях

«В любых здоровых отношениях оба партнера несут ответственность за все происходящее. Если по каким-то причинам все время транслируется, что виноват только один из партнеров, то это уже повод усомниться, насколько к его мнению прислушиваются, важен ли он, и является ли субъектом этих отношений»,