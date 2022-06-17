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18 минут назад

Основные признаки газлайтинга в отношениях

Мослента

Основные признаки газлайтинга в отношения «Мосленте» перечислила магистр клинической психологии, гештальт-терапевт (МИГИП), руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз» Татьяна Метелева.

Основные признаки газлайтинга в отношениях
Фото: МослентаМослента

«В любых здоровых отношениях оба партнера несут ответственность за все происходящее. Если по каким-то причинам все время транслируется, что виноват только один из партнеров, то это уже повод усомниться, насколько к его мнению прислушиваются, важен ли он, и является ли субъектом этих отношений»,

— рассказала Метелева.

Специалист напомнила, что газлайтинг — это психологическое насилие, проявляющееся в разного вида обвинениях, давлении, манипуляциях. У жертвы возникают чувства, тревоги, неуверенности, неполноценности, он сомневается в правильности своих решений и своей ценности. При этом чувство вины становится базовым, человек берет на себя излишнюю ответственность за все происходящее, сказала психолог.

Психология,
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