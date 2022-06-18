Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
2 часа назад

Психологи предупредили о влиянии шумных соседей на психику

Вечерняя Москва

Чрезмерно шумные соседи являются источником серьезного стресса, провоцируют повышенную усталость, нарушение сна и раздражительность, а также способны стать триггером развития депрессии и появления панических атак, рассказали в субботу, 18 июня, психологи.

Психологи предупредили о влиянии шумных соседей
Фото: PexelsPexels

Специалист по стресс-менеджменту Ксения Левина рассказала, что человеку нужно находиться в тишине хотя бы один час в день и заботиться о своем сне, чтобы сохранять свое адекватное состояние.

Постоянные чрезмерные (более 70 децибел) шумовые нагрузки могут в конечном результате провоцировать серьезные заболевания психики, становясь первым шагом для развития депрессии, невроза или начала панических атак, добавила ее коллега психолог-консультант Мария Радченко.

Перманентный стресс в итоге может приводить к проблемам с иммунной системой, являясь одной из причин развития аутоиммунных и онкологических заболеваний, добавила специалист в интервью РИА Новости.

В минувший четверг, 16 июня, психологи назвали важные сигналы, которые говорят о том, что человеку пора менять работу.

Психология,Мария Радченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители