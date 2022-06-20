Психолог объяснила, что говорит о женщине цвет постельного белья

Во многих случаях цвет постельного белья показывает состояние женщины или ее скрытые желания. Нередко это может происходить на уровне подсознания. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказала психолог Наталья Наумова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Женщина, выбирая постельное белье, часто тем самым выдает свое состояние, настроение или желание каким-то образом его создать. Здесь все индивидуально, и каждый раз мы не можем уверять, что если человек выбрал тот или иной цвет белья, то он точно именно так себя чувствует. Но подсознательно приятный человеку цвет будет показывать примерно то, что он испытывает или о чем думает в данный момент, — уверена психолог.

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Так, по ее словам, часто женщины выбирают голубой или розовый цвет. Голубой означает, что у человека есть стремление к чему-то хорошему в жизни, есть надежда, что все будет хорошо. Можно сравнить это с голубым небом. Розовый цвет символизирует нежность, стремление к беспечности, а также может выдавать некоторый инфантилизм, заметила собеседница «ВМ».

Другим цветам постельного белья тоже можно найти объяснение, отметила Наумова.

— Красный цвет символизирует страсть, но в то же время и агрессию. Желтый цвет означает радость, тепло — как солнечный свет. Зеленый — спокойствие или усталость, безразличие и потребность в отдыхе. Коричневый говорит о стремлении к надежности, стабильности. Оранжевый символизирует бодрость, энергию и активность. Белый означает чистоту. И его, как правило, выбирают консервативные люди, которые привыкли, чтобы все и всегда было правильно, чисто и надежно. Черный цвет обычно выражает изысканность, педантизм и сексуальность, но также может показывать, что человек устал от жизни и теряет к ней интерес, — перечислила специалист.

Нередко женщина выбирает постельное белье в зависимости от того, как обстоят дела в ее личной жизни, подчеркнула психолог. Например, если отношения с партнером только начинаются, многие женщины выбирают красное или розовое постельное белье. Женщина, которая хочет привлечь больше внимания к себе, будет выбирать леопардовое постельное белье, красное или с красными сердечками, отметила Наумова.

Также женщина может исходить из тех стереотипов, которые были в ее детском возрасте, уточнила эксперт.

— Например, женщина может выбирать постельное белье с цветами, напоминающее луга и поля, которые она так любила в детстве. Ассоциации могут быть разные, — рассказала психолог.

Бывает, что женщины выбирают белье, исходя из жизненной ситуации, заметила психолог. Например, многодетная мама предпочтет наиболее практичное белье, которое лучше отстирывается и не оставляет пятен. Скорее всего, это будет пестрое белье с большим количеством разных цветов, предположила собеседница «ВМ».

В некоторых случаях обращать внимание на цвет постельного белья не стоит, подчеркнула психолог.