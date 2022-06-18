Вопросы, которые не нужно задавать самому себе

И заменить их более важными и эффективными.

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«За что мне это все?», «Почему кругом такая несправедливость?» и подобные им — это вопросы жертвы. Одной только постановкой такого вопроса мы сами себе даём возможность почувствовать себя несчастным и беспомощным.

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На самом деле это просто удобная привычка (привет, зона комфорта), которую можно и нужно менять на более здоровую.

«За что мне это все?»

Нас в детстве научили, что если произошло что-то плохое, то это обязательно следствие наших неправильных действий. В угол ставят за что? За непослушание. Двойку поставили за что?.. Потому что не выучил. Согласитесь, гораздо целесообразнее задавать вопрос «Для чего ты получил двойку?» — «Чтобы понять, что на урок необходимо приходить подготовленным».

Уже сам по себе вопрос «За что?» имеет мрачный окрас и несёт негативный заряд наказания. Разбираться, за что ты наказан и справедлива ли кара, бессмысленно. Так стоит ли столько сил тратить, чтобы понять «За что?»

«Как заставить себя?»

Нам ежедневно хочется стать Победителем: мы пытаемся победить свое неидеальное тело, плохое настроение, обиды, низкую самооценку. Однако забываем, что не может быть победы без насилия.

В борьбе с собой мы делим себя на две части: одну объявляем «хорошей» и «правильной», а другую называем «плохой», «ленивой» и «неуспешной». Так формируется внутренний раскол, а за ним и внутренний конфликт.

Мы не задаём себе вопросы: «Откуда во мне то, с чем хочется бороться?», «Почему я сопротивляюсь тому, чего хочу добиться?» Воевать с собой гораздо проще, чем найти ответы. Да и заявить окружающим об очередной победе всегда приятнее.

Бороться с собой, со своими пороками и привычками — не вариант. Кто победит? Никто, потому что силы равны… В борьбе с собой ты все равно проиграешь, потому что одна часть единого целого потерпит поражение. Надо искать причину и ответ на вопрос: «Почему я так делаю (или не делаю)?»

О том, что нужно себе сказать после поражения, мы рассказываем в этом материале.

«Что обо мне подумают другие?»

Этот вопрос берет свое начало из паттерна «не выделяться». Его формирование началось, еще когда люди жили «стадами» в пещерах. И если представитель сообщества не хотел соблюдать установленные правила, традиции, ритуалы, а предлагал инновации (скажем современным языком), он рисковал стать изгоем, что означало смерть. Потому что в одиночку человек выжить не мог, ему грозили хищники, природные катаклизмы, соседние племена и голод. Оттуда и идет название «стадное чувство».

Заметьте, сам контекст «пойти против всех и умереть» давно перестал существовать, а страх выделиться и стать изгоем жив и прекрасно себя чувствует. Легендарная фигура мировой психологии Фредерик Перлз в свое время сказал:

«Я делаю свое, а ты делаешь свое. Я живу в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. А ты живешь в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим. Ты – это ты, а я – это я».