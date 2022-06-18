Психолог назвала способы борьбы с нежеланием работать летом

«Один из парадоксальных способов — перестать себя заставлять. Чем больше ты себя заставляешь, тем больше внутренних сопротивлений и не хочется работать. Надо найти интересные моменты в работе, конкретную цель. В таком случае и время на работе быстро пролетает.



Пережить рабочую неделю также помогают планы на выходные. Когда у вас не просто день, когда вы отсыпаетесь, а это как маленький праздник. Вы встречаетесь с друзьями, едете в гости, приглашаете к себе в гости, идёте на шашлыки.



Кроме того, нужно помнить, что сейчас с работой напряжёнка. Работа — это средство, которое даёт нам возможность получить определённую степень свободы. Можно составить список того, что человек не сможет себе позволить, если он лишится этой работы. Этот список можно повесить на видном месте, чтобы видеть и помнить».