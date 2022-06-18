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1 час назад

Психологи выяснили, как женщине лучше знакомиться с мужчиной

Газета.Ruиещё 1

Если женщина хочет «подцепить» мужчину, ей стоит открыто позвать его на свидание или предложить обменяться контактами, а не выискивать способы обратить на себя внимание, считают психологи из Бакнеллского университета в США. Подробности они изложили в статье в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.

Психологи выяснили, как женщине лучше знакомиться с мужчиной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи пригласили 39 мужчин и 57 женщин в возрасте 18-96 лет. Ученые предложили добровольцам оценить 10 категорий фраз для романтического знакомства, которые могли бы использовать женщины, включая прямое приглашение на свидание, косвенный намек на него, обмен общими фразами, комплимент и вопрос о личных интересах.

Наиболее эффективными способами завязать отношения участники сочли прямое приглашение на свидание, предложение обменяться номерами телефона, намек на свидание и вопрос о том, есть ли у мужчины возлюбленная. Мужчины сочли открытые предложения более эффективными, чем женщины. Возможно, дело в том, что такое поведение вносит ясность в намерения и снижает вероятность упустить потенциального партнера. Анализ черт личности показал, что важную роль играет экстраверсия — открытые женщины более смелы и с большей вероятностью решатся заговорить с привлекательным незнакомцем.

Впрочем, результаты этого исследования опираются на мнения людей, обращают внимание авторы работы. Поэтому не исключено, что в реальной ситуации мужчины могут счесть более привлекательными и другие линии женского поведения. Чтобы проверить это, нужны более надежные методы.

Психология,
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