Психологи выяснили, как женщине лучше знакомиться с мужчиной

Если женщина хочет «подцепить» мужчину, ей стоит открыто позвать его на свидание или предложить обменяться контактами, а не выискивать способы обратить на себя внимание, считают психологи из Бакнеллского университета в США. Подробности они изложили в статье в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.

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Исследователи пригласили 39 мужчин и 57 женщин в возрасте 18-96 лет. Ученые предложили добровольцам оценить 10 категорий фраз для романтического знакомства, которые могли бы использовать женщины, включая прямое приглашение на свидание, косвенный намек на него, обмен общими фразами, комплимент и вопрос о личных интересах.

Наиболее эффективными способами завязать отношения участники сочли прямое приглашение на свидание, предложение обменяться номерами телефона, намек на свидание и вопрос о том, есть ли у мужчины возлюбленная. Мужчины сочли открытые предложения более эффективными, чем женщины. Возможно, дело в том, что такое поведение вносит ясность в намерения и снижает вероятность упустить потенциального партнера. Анализ черт личности показал, что важную роль играет экстраверсия — открытые женщины более смелы и с большей вероятностью решатся заговорить с привлекательным незнакомцем.