Исследование: какие люди чаще «сливают» чужие интимные фото

Новое исследование показало, что определенные взгляды, личностные черты и демографические характеристики связаны с готовностью поделиться чужим интимным снимком без согласия человека.
У участников также измерили степень макиавеллизма, нарциссических, психопатических и садистских черт личности.
Исследователи обнаружили, что все четыре черты темной личности были связаны с большим согласием с вышеуказанными утверждениями. Мужчины и гетеросексуалы чаще соглашались с фразами. Эти же люди были более склонны делиться чьими-то интимными фотографиями без согласия.