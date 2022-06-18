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48 минут назад

Исследование: какие люди чаще «сливают» чужие интимные фото

Ferra.ru

Новое исследование показало, что определенные взгляды, личностные черты и демографические характеристики связаны с готовностью поделиться чужим интимным снимком без согласия человека.

Исследование: какие люди чаще «сливают» чужие интимные фото
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Ученые опросили 816 студентов. Их просили согласиться или не согласиться с утверждениями типа:
  • «Женщины должны быть польщены, если партнер или бывший партнер показывает их фотографии в обнаженном виде некоторым близким друзьям»;
  • «Женщины склонны преувеличивать, насколько сильно это влияет на них, если их интимное фото попадает в сеть»;
  • «Женщина, которая отправляет интимное фото своему партнеру, не должна удивляться, если оно окажется в сети».

У участников также измерили степень макиавеллизма, нарциссических, психопатических и садистских черт личности.

Исследователи обнаружили, что все четыре черты темной личности были связаны с большим согласием с вышеуказанными утверждениями. Мужчины и гетеросексуалы чаще соглашались с фразами. Эти же люди были более склонны делиться чьими-то интимными фотографиями без согласия.

Психология,
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