Исследование: какие люди чаще «сливают» чужие интимные фото

Исследователи обнаружили, что все четыре черты темной личности были связаны с большим согласием с вышеуказанными утверждениями. Мужчины и гетеросексуалы чаще соглашались с фразами. Эти же люди были более склонны делиться чьими-то интимными фотографиями без согласия.