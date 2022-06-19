О каких проблемах психики говорит страсть к чистоте

Стремление к порядку нормально для психически здорового человека, однако понятие о порядке у разных людей может сильно отличаться. Зачастую стремление одного из членов семьи содержать дом в идеальной чистоте портит жизнь близким. Чистюли нервничают из-за невымытой чайной ложки в раковине, могут даже срываться из-за этого на родных. Психологи и психотерапевты в беседе с «Лентой.ру» рассказали, считается ли подобное поведение нормой или близким фаната чистоты пора бить тревогу.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно опросу компании Kärcher, россияне — одна из самых чистоплотных наций. Еженедельно жители РФ готовы тратить на уборку три часа и пять минут. Следующими в рейтинге чистюль идут жители Польши, Бразилии, Китая и Германии. А вот японцы признались, что готовы выделить на наведение порядка всего час и девять минут в неделю: шокирующе мало с точки зрения чистоплотных российских пенсионеров.

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«С помощью уборки можно избавиться от негатива»

Стремление постоянно наводить чистоту, раскладывать все по полочкам, постоянно вытирать пыль свойственно и мужчинам, и женщинам, но последним все же больше, отметил в беседе с «Лентой.ру» психолог, основатель и лидер Школы психологии «Паззлы» Эдуард Мавлютов.

«Склонностью к наведению порядка во время стресса чаще страдают женщины, особенно если предмет стресса рядом, — комментирует Эдуард Мавлютов. — Возникает потребность перемыть посуду, переставить книги, протереть несуществующую пыль и так далее. Такое поведение говорит о том, что человек хочет снять стресс и обрести контроль над ситуацией».

Пыли — бой, или Комплекс порядка

Аналитический психолог Наталья Каурова считает, что существует так называемый комплекс порядка. Он выражается в стремлении во всем быть безупречным, к аккуратности, расчетливости, интеллектуализации, упрямстве, озабоченности пунктуальностью, рациональности и подавлении чувств.

«Люди сознательно ведут себя так, чтобы их не в чем было упрекнуть. Раскладывают носки пяточкой налево, чтобы все было безупречно и находило свое рациональное объяснение», — объяснила в беседе с «Лентой.ру» специалист.

«Корни такого поведения, как правило, кроются в детско-родительских отношениях: родительская гиперопека и контроль при отсутствии душевного тепла и похвалы, завышенные стандарты в воспитании и поведении, морализация, наказание за плохие проступки и вознаграждение за хорошие. Все это вынуждает отказываться от своего "я", от своих желаний и стремлений», — конкретизировала Каурова.

Не все специалисты считают, что стремление к порядку свидетельствует о психологическом расстройстве. Например, психолог-консультант Вероника Тюрина уверена, что если человека выводит из равновесия малейшее пятно, если он принципиально и дотошно расставляет в холодильнике баночки этикетками вперед, вешает полотенца в строгом порядке, не терпит крошек на столе, — это скорее говорит об остром проявление внутренней категоричности, которая в целом свойственна персоне.

«По статистике, маниакальная тяга к порядку больше присуща женщинам. И у мужчин такое встречается, но все же немного реже, — комментирует психолог. — Часто семьям, живущим с такими людьми, приходится подстраиваться под их правила, дабы не спровоцировать скандал. А это постоянное напряжение. Лучше договориться».

О каких психических расстройствах может сказать стремление к порядку

обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР); обсессивно-компульсивного расстройства личности (ОКРЛ); расстройства аутистического спектра (объединение двух устаревших категорий — детского аутизма и синдрома Аспергера). Чрезмерное стремление соблюдать утрированный порядок может быть одним из симптомов трех психических расстройств, акцентирует внимание психотерапевт Иван Мартынихин:

«Для каждого из этих расстройств характерна своя причина возникновения страсти к порядку и связь с другими симптомами, — отмечает Иван Мартынихин. — В принципе такие же причины могут быть и у психически здорового человека, но здоровому эта страсть к порядку не мешает в жизни, и при необходимости он может действовать по-другому».

Человек с ОКР страдает от обсессий — навязчивых идей о том, что, например, если быть неаккуратным, произойдет что-то плохое, объясняет психотерапевт. Например, человек в экстренной ситуации не найдет то, что нужно, или не заметит просроченный продукт, отравится и умрет.

Чтобы справиться с обсессией, человек прибегает к компульсии. Это и есть то самое странное для окружающий поведение: расставление всего по порядку, поддержание чистоты, слишком частое мытье рук и так далее. Таким образом больной снимает свой страх, но ненадолго. Чем больше он использует компульсивное поведение, тем меньше верит в то, что можно справиться со страхом иначе, чем страстью к порядку.

Получается порочный круг, приводящий к тому, что вся жизнь уходит на наведение порядка

При ОКР возможен и противоположный вариант — хординг, патологическое накопительство. В этом случае обсессия выражается в страхе, что выброшенная вещь может понадобиться. «В Англии даже было шоу "Помешанные на чистоте". В нем показывали, как одни окаэрщики с патологической склонностью к чистоте и порядку наводят порядок у окаэрщиков с хордингом», — говорит Мартынихин.

При ОКРЛ, по словам эксперта, складывается похожая ситуация, только человек ею не тяготится, он не страдает от страха, как при ОКР, а просто считает, что так надо поступать.

«Такое поведение человеку не очень мешает (точнее, он часто не осознает, что тратит большую часть своей жизни на бессмысленную деятельность), но может доводить близких до скандалов, — уточнил Мартынихин. — Человек с таким расстройством может попадать в состояние декомпенсации, когда берется наводить порядок в слишком большом объеме — например, на работе. Он уверен, что коллеги его поддержат, а они действуют по принципу "кто везет, на том и едут"».

При расстройствах аутистического спектра склонность к порядку наблюдается у части больных, так как люди с этим расстройством часто демонстрируют однообразное поведение, добавил эксперт.

В любом случае не нужно ставить себе диагнозы по статьям в интернете, а отправляться к психиатру, если тяга к порядку начинает мешать жить, призывает специалист.

Как сосуществовать с фанатиком чистоты

Поведение человека, впадающего в панику при виде хлебных крошек на столе или от одной невымытой чайной чашки, способно вывести из равновесия даже самых любящих родственников, говорят эксперты. Часто из-за подобного поведения возникают скандалы. Психиатры советуют договариваться с фанатиком чистоты и обозначать личные границы.

«Обсудите с человеком-аккуратистом свою позицию, объясните, что вам некомфортно и неприятно ходить по струнке, вы имеете право на компромисс, — советует психолог-консультант Вероника Тюрина. — Вы не обязаны соответствовать ожиданиям аккуратиста, и у вас свое понимание чистоты и порядка. Вы не несете ответственность за его предпочтения, его восприятие того, как и где должны лежать вещи».

По ее словам, зачастую четкое и спокойное обозначение своей позиции гасит конфликт. Главное — сохранить свои личные границы и дать понять человеку, что стремление к суперпорядку — это его личная потребность, которую никто не обязан удовлетворять. Но ни в коем случае нельзя устраивать каверзы и специально наводить беспорядок, так конфликт только усугубится.

В целом аккуратисты — сложные личности с множеством внутренних конфликтов. Из минусов: они не готовы к неожиданностям, им сложно перестраиваться на новый лад, они консервативны. Из плюсов: у них отлично развито внимание к деталям и способность концентрироваться, они хорошие стратеги

Эксперт обратила внимание на то, что аккуратиста нельзя переучить: «Можно смягчить проявления, если не ввязываться в споры и прямо осаживать человека, когда он в праведном гневе начнет высказывать за невымытую кружку в раковине, — рекомендует Вероника Тюрина. — Можно мягко влиять своим примером, в том числе начав практиковать методы расслабления (именно этого не хватает хроническому аккуратисту). У него внутри постоянное напряжение, и если его хотя бы немного снять, то удивительным образом ему вдруг станет менее принципиально, как висят полотенца в ванной».

Психолог Инна Петрова отметила в беседе с «Лентой.ру», что если договориться о правилах совместного быта не удается, придется самим проще относиться к поведению фаната уборки.

«Если ты так любишь порядок и замечаешь немытую кружку, бери и мой ее так, как тебе нравится», — приводит она пример диалога. Психолог советует использовать талант аккуратиста себе на благо. Пусть занимается уборкой в доме, потому что для него это настоящая медитация, а не мотает нервы близким, душевную организацию которых не так задевает пылинка на полу.

Порядок дома благотворно влияет на психику

И все же какой-никакой порядок дома поддерживать важно, и это доказывают исследования. Так, профессор Университета Индианы Николь Кейт с коллегами выяснила, что те, кто живет в чистоте и порядке, более здоровы физически и психически, чем те, кто живет в беспорядке.

В 2010 году ученые установили: женщины, которые описывали свое жилье как загроможденное, были более склонны к депрессии и усталости, чем те, которые называли свой дом уютным и чистым. Исследователи также обнаружили, что у хозяйки дома, заваленного хламом, более высок уровень гормона стресса кортизола.