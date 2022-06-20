Психолог рассказала, как создать рабочий настрой летом

Чтобы настроиться на рабочий лад, необходимо перестать себя заставлять и найти мотивацию. О способах борьбы с ленью рассказала семейный психолог Наталья Панфилова в интервью с «Говорит Москва».

Фото: unsplash.com unsplash.com

«Чем больше ты себя заставляешь, тем больше внутренних сопротивлений и не хочется работать. Надо найти интересные моменты в работе, конкретную цель. В таком случае и время на работе быстро пролетает», — прокомментировала эксперт.

По мнению специалиста, нужно спланировать выходные так, чтобы они превратились в «маленький праздник», например, встретиться с друзьями или весело провести время с семьёй.