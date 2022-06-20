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3 часа назад

Психолог рассказала, как создать рабочий настрой летом

Клопс.Ru

Чтобы настроиться на рабочий лад, необходимо перестать себя заставлять и найти мотивацию. О способах борьбы с ленью рассказала семейный психолог Наталья Панфилова в интервью с «Говорит Москва».

Психолог рассказала, как создать рабочий настрой летом
Фото: unsplash.comunsplash.com

«Чем больше ты себя заставляешь, тем больше внутренних сопротивлений и не хочется работать. Надо найти интересные моменты в работе, конкретную цель. В таком случае и время на работе быстро пролетает», — прокомментировала эксперт.

По мнению специалиста, нужно спланировать выходные так, чтобы они превратились в «маленький праздник», например, встретиться с друзьями или весело провести время с семьёй.

«Работа — это средство, которое даёт нам возможность получить определённую степень свободы», — отметила Наталья Панфилова.

Психология,
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