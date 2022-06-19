5 бьюти-процедур, которые вы успеете сделать перед любым праздником

Никто также не отменял самостоятельные beauty-процедуры. Дабы избежать покраснений на лице, я предпочитаю делать глиняные маски не в канун мероприятия, а за день до. Есть множество как доступных экономных вариантов, так и премиум.



Нельзя забывать и про волосы. Если есть возможность сходить в салон, то я выбираю либо «счастье для волос», либо ботокс. В случае нехватки времени или финансовых возможностей, на помощь приходят всевозможные маски и спреи для шелковистости волос.

Анна Мякинина Основатель проекта magmy для женщин, модель и PR-специалист