5 бьюти-процедур, которые вы успеете сделать перед любым праздником

Подготовка к торжественному событию, будь то выпускной, день рождения или свадьба всегда требует особого внимания. На какие бьюти-процедуры стоит обратить внимание, чтобы быть во всеоружии, читайте в материале «Рамблера».
Фото: Кадр из фильма "Дрянные девчонки"Кадр из фильма "Дрянные девчонки"
1. Поход к косметологу. Этот вариант необходимо рассматривать хотя бы за две недели до мероприятия. Комбинированная, механическая чистка всегда помогает подготовить кожу к идеальному макияжу.
2. Посещение лазерной эпиляции или шугаринга. Хочется, чтобы не только кожа лица была идеальной, но и тела. Обычно на данную процедуру стоит ходить не позднее, чем за 5 дней до мероприятия. Иначе можно столкнуться с покраснениями в некоторых зонах.
Анна МякининаОснователь проекта magmy для женщин, модель и PR-специалист
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Эксперт также рекомендует ближе к дате мероприятия сходить на массаж. Чтобы тело было в форме и выглядело отдохнувшим, Анна Мякинина предпочитает релакс массаж или лифтинг массаж, а чтобы не быть с «отекшим» лицом в день торжества советует начать ходить на массаж лица хотя бы за пару дней до мероприятия.
Никто также не отменял самостоятельные beauty-процедуры. Дабы избежать покраснений на лице, я предпочитаю делать глиняные маски не в канун мероприятия, а за день до. Есть множество как доступных экономных вариантов, так и премиум.
Нельзя забывать и про волосы. Если есть возможность сходить в салон, то я выбираю либо «счастье для волос», либо ботокс. В случае нехватки времени или финансовых возможностей, на помощь приходят всевозможные маски и спреи для шелковистости волос.
Анна МякининаОснователь проекта magmy для женщин, модель и PR-специалист
Специалист подчеркивает, что все бьюти-процедуры необходимо планировать заранее, ведь может произойти множество казусов, которые не должны помешать вам произвести WOW-эффект.