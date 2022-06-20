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3 часа назад

4 проявления мужской жадности, которые нельзя терпеть

Мира Маркина

Многие женщины убеждены, что скупость – худшая черта в мужчине. Порой бережливость партнера не доставляет дискомфорта, но иногда жадность достигает таких масштабов, что мириться с ней уже невозможно. Подробнее об этих случаях – в материале "Рамблера".

4 проявления мужской жадности, которые нельзя терпеть
Фото: Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Он приходит в гости с пустыми руками

Если вы приглашаете спутника на ужин к себе домой, а он является к вам без бутылки вина или каких-то закусок к столу – это тревожный знак. Во-первых, признак того, что мужчина не знаком с банальным этикетом. А, во-вторых, сигнал о том, что он пожалел даже небольшую сумму, чтобы произвести впечатление.

Он не готов угостить вас кофе

Дело не в том, что вы не можете сами купить себе напиток, а в том, что мужчина не пытается выказать заботу даже таким простым способом. Если это ваша первая встреча, и он даже не предлагает угостить вас кофе за 200 рублей – о втором свидании не может быть и речи.

Он никогда не оставляет чаевых

Чаевые – это 10-15% от счета, и правила хорошего тона диктуют нам, что скупиться на них не стоит. Особенно, если обслуживание было на высоте. Но многие мужчины экономят даже здесь, и скорее всего такие персонажи будут экономить на всех статьях расходов.

Он требует отчитываться за каждую копейку

Он пытается контролировать все расходы и устраивает скандал по поводу любой, по его мнению, излишней траты. Такое поведение недопустимо, даже когда он кормилец в семье, и уж тем более, если вы оба работаете.

Психология,
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