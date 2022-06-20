Психолог рассказал, как мужчине стать хорошим папой

«Часто бывает так, что папа "признает" своего ребенка и понимает ответственность за него, чувствует себя полноценным отцом, лишь только когда ребенок вырастает, и с ним можно полноценно общаться(..) Нужно больше разговаривать с женой о предстоящем рождении ребенка, общаться с самим младенцем, находящимся еще в утробе, строить с супругой совместные планы на будущее» — советует эксперт.