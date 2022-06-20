Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
2 часа назад

Психолог рассказал, как мужчине стать хорошим папой

Мира Маркина

Издание "Вечерняя Москва" опубликовало интервью с психологом Владимиром Гончуковым, который является специалистом службы психологической помощи населению. В рамках разговора с журналистами Гончуков рассказал, как мужчине стать хорошим папой для ребенка.

Психолог рассказал, как мужчине стать хорошим папой
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Гончуков объяснил, что отцовство - это один из важных этапов становления личности для мужчины. И если женщина начинает ощущать себя матерью, будучи еще беременной, то у мужчины осознание приходит гораздо позднее - зачастую, когда он имеет возможность уже общаться с ребенком.

Психолог отмечает, что важно быть "включенным" в жизнь своего ребенка с самого раннего возраста.

«Часто бывает так, что папа "признает" своего ребенка и понимает ответственность за него, чувствует себя полноценным отцом, лишь только когда ребенок вырастает, и с ним можно полноценно общаться(..) Нужно больше разговаривать с женой о предстоящем рождении ребенка, общаться с самим младенцем, находящимся еще в утробе, строить с супругой совместные планы на будущее» — советует эксперт.

Ранее мы рассказывали, что звезда сериала "Простые истины" рассказал о своих отношениях с биологическим отцом.

Психология,Владимир Гончуков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители