Психолог рассказал, как мужчине стать хорошим папой

Издание "Вечерняя Москва" опубликовало интервью с психологом Владимиром Гончуковым, который является специалистом службы психологической помощи населению. В рамках разговора с журналистами Гончуков рассказал, как мужчине стать хорошим папой для ребенка.
Гончуков объяснил, что отцовство - это один из важных этапов становления личности для мужчины. И если женщина начинает ощущать себя матерью, будучи еще беременной, то у мужчины осознание приходит гораздо позднее - зачастую, когда он имеет возможность уже общаться с ребенком.
Психолог отмечает, что важно быть "включенным" в жизнь своего ребенка с самого раннего возраста.
«Часто бывает так, что папа "признает" своего ребенка и понимает ответственность за него, чувствует себя полноценным отцом, лишь только когда ребенок вырастает, и с ним можно полноценно общаться(..) Нужно больше разговаривать с женой о предстоящем рождении ребенка, общаться с самим младенцем, находящимся еще в утробе, строить с супругой совместные планы на будущее» — советует эксперт.
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