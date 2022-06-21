Психолог назвал основные причины ревности

Почему в отношениях может появится чувство ревности, рассказал РИАМО социальный психолог Александр Шахов.

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Первая причина заключается в низкой самооценке. По словам специалиста, если у человека нет уверенности в себе, он думает, что хуже других, а значит – партнер выберет другого.

Вторая причина ревности – неудачный опыт прошлых отношений. Если ранее человек пережил измену, то боль потери отношений может спроецироваться на настоящем. Поэтому ревность отражает тревогу одного из партнеров за будущее.

На появление ревности может влиять тревожный тип привязанности. Если человека в детском возрасте часто отвергали и относились к нему холодно, то он начнет требовать от партнера повышенного внимания и постоянной близости. А в случае, если вторая половинка захочет отстраниться, то возникнет чувство ревности.

Четвертая причина – проекция. Когда человек судит о других по себе. Например, если он сам думает об измене, то бессознательно наделяет других людей такими же мыслями и намерениями.