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2 часа назад

Психолог назвал основные причины ревности

Мир24иещё 1

Почему в отношениях может появится чувство ревности, рассказал РИАМО социальный психолог Александр Шахов.

Психолог назвал основные причины ревности
Фото: мир24мир24

Первая причина заключается в низкой самооценке. По словам специалиста, если у человека нет уверенности в себе, он думает, что хуже других, а значит – партнер выберет другого.

Вторая причина ревности – неудачный опыт прошлых отношений. Если ранее человек пережил измену, то боль потери отношений может спроецироваться на настоящем. Поэтому ревность отражает тревогу одного из партнеров за будущее.

На появление ревности может влиять тревожный тип привязанности. Если человека в детском возрасте часто отвергали и относились к нему холодно, то он начнет требовать от партнера повышенного внимания и постоянной близости. А в случае, если вторая половинка захочет отстраниться, то возникнет чувство ревности.

Четвертая причина – проекция. Когда человек судит о других по себе. Например, если он сам думает об измене, то бессознательно наделяет других людей такими же мыслями и намерениями.

Ранее британский специалист по отношениям Кейт Тейлор перечислила главные признаки ушедшей страсти в отношениях. Ими может стать отсутствие ревности, нежелание интимной близости и полное исчезновение ссор.

Психология,Ревность,Самооценка,Кейт Тейлор,Александр Шахов,
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