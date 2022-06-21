Как сделать агрессию продуктивной

Агрессия — часть человека, от которой нельзя избавиться. Эта реакция может стать как разрушительной, так и созидательной. И зависит это только от нас. Рассказываем о природе агрессии и о том, как с ней работать.
В каждом человеке как представителе Homo sapiens в той или иной мере существует предрасположенность к агрессии. Ее истоки уходят в животное прошлое человека, когда эта модель поведения выполняла защитную функцию или же способствовала нападению.
Особое внимание к агрессии в психологии стали уделять после первой мировой войны. Почти полвека с 1871 и до 1914 года в Европе не происходило больших войн, казалось, что жестокость осталась позади, и человечество, наконец, стало жить мирно. Но вспышки агрессии вспыхнули снова, Первая мировая война стала по-настоящему культурным шоком для Европы, которая десятилетиями не воевала.
Зигмунд Фрейд стремился построить общую теорию, объясняющую человеческое поведение. Он фокусировался на инстинкте Эроса, и долгое время агрессия не была предметом его интереса. Однако в своей книге «По ту сторону принципа удовольствия» в 1920 году психоаналитик впервые рассказал о дихотомии природных инстинктов — инстинкте жизни (либидо) и инстинкте смерти (разрушения, агрессии).
С точки зрения биологии агрессию рассматривал лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине Конрад Лоренц. Исследователь выпустил книгу «Агрессия, или Так называемое зло». В ней ученый подчеркнул, что агрессивное поведение определяется четырьмя основными побуждениями живых существ, стремящимися к выживанию. Голод, страх, размножение и агрессия — обеспечивают естественный отбор. Американский ученый Эдвард Уилсон в своей книге «О природе человека» отметил, что агрессия, как правило, является средством получения контроля над ресурсами. Таким образом, агрессия усугубляется в периоды, когда высокая плотность населения приводит к нехватке ресурсов. По словам палеоантрополга Ричарда Лики и его коллег, агрессия у людей также усилилась, поскольку они стали больше интересоваться собственностью и защищать свою собственность.
В 1989 году ЮНЕСКО приняла Севильское заявление о насилии, которое опровергло утверждения ученых-эволюционистов о том, что генетика была единственной причиной агрессии. Степень проявления агрессии зависит от культурных норм, а также социальных условий. Например, высокая плотность населения, связанная с сокращением доступных ресурсов, может провоцировать агрессию.
Уровень агрессии зависит от восприимчивости рецепторов гормонов-андрогенов, которая определяется длиной последовательности CAG (Цитозин—Аденин—Гуанин) в гене рецепторов андрогенов. В свою очередь, за агрессию отвечают миндалина и задний гипоталамус, амигдала и многие другие образования. Когда внешний фактор провоцирует агрессию, сигналы поступают в мозг, у которого включается известная всем реакция «бей» или «беги». Агрессия относится к первой стратегии. Человек может либо ее проявить, либо подавить, либо направить в конструктивное русло (что требует наибольших усилий).
Агрессия часто возникает в случаях, когда так или иначе нарушаются личные границы. Это часто происходит в процессе коммуникации. Тогда человек проявляет либо прямую агрессию (и это превращается в насилие), либо пассивную, стремясь подавить гнев. Существует также аутогрессия, направленная на себя (усиленная самокритика). Кроме того, агрессия может возникнуть и при восприятии информации, которая в той или иной степени может повлиять на жизнь человека. Так, после прочтения новостей может возникнуть агрессия как ответная реакция на неприемлемые события.
Смейтесь
Смех помогает взглянуть на ситуацию иначе. Так, агрессия станет «игровой». Этот вид псевдоагрессии не имеет каких-либо отрицательных мотиваций и необходим для проявления мастерства и быстроты. Игровая агрессия проявляется, например, в стрельбе из лука, фехтовании.
Дышите
Вы не раз слышали о том, что для успокоения нужно сделать глубокий вдох и выдох. И это работает в силу того, что благодаря дыханию нервная система приходит в норму. Саморегуляция с помощью дыхания является одним из первичных методов лечения тревожных расстройств.
Одним из главных принципов саморегулирующего дыхания является то, что выдохи должны быть длиннее вдохов. Например, на четыре счета — вдох, на восемь счетов — выдох. Попробуйте за минуту сделать 12 вдохов и выдохов.
Занимайтесь спортом
Движение — самый простой способ справиться с агрессией и направить ее в созидательное русло. Это происходит благодаря снижению уровня гормонов стресса, кортизола и адреналина. Даже если агрессия настигла вас в месте, где заняться спортом невозможно, попробуйте выполнить активные физические упражнения или, как минимум, выйти на прогулку.
Переносите эмоции на бумагу
Увидели новость, которая вывела вас из себя? Подробно опишите свои ощущения: что стало причиной, почему вас это так сильно злит, какие последствия могут быть, что вы испытываете. Так, вы частично справитесь с первично возникающим гневом, после чего посмотрите на ситуацию более рационально.
Отстранитесь от источника агрессии
В зависимости от того, что стало причиной агрессии, уйдите от этого источника (возможно выйдя в другую комнату или просто выключив телефон). Попробуйте перевести внимание не на внешнее, а на внутреннее — на собственные физические ощущения, сконцентрируйтесь на дыхании.
Обратитесь за помощью
Если вы не первый раз сталкиваетесь с неконтролируемым приступом агрессии, обратитесь к терапевту или психологу. Специалисты помогут найти первопричины и разобраться в том, как сделать агрессию продуктивной.