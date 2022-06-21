Как сделать агрессию продуктивной

Агрессия — часть человека, от которой нельзя избавиться. Эта реакция может стать как разрушительной, так и созидательной. И зависит это только от нас. Рассказываем о природе агрессии и о том, как с ней работать.

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Природа агрессии

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В каждом человеке как представителе Homo sapiens в той или иной мере существует предрасположенность к агрессии. Ее истоки уходят в животное прошлое человека, когда эта модель поведения выполняла защитную функцию или же способствовала нападению.

Особое внимание к агрессии в психологии стали уделять после первой мировой войны. Почти полвека с 1871 и до 1914 года в Европе не происходило больших войн, казалось, что жестокость осталась позади, и человечество, наконец, стало жить мирно. Но вспышки агрессии вспыхнули снова, Первая мировая война стала по-настоящему культурным шоком для Европы, которая десятилетиями не воевала.

Зигмунд Фрейд стремился построить общую теорию, объясняющую человеческое поведение. Он фокусировался на инстинкте Эроса, и долгое время агрессия не была предметом его интереса. Однако в своей книге «По ту сторону принципа удовольствия» в 1920 году психоаналитик впервые рассказал о дихотомии природных инстинктов — инстинкте жизни (либидо) и инстинкте смерти (разрушения, агрес­сии).

С точки зрения биологии агрессию рассматривал лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине Конрад Лоренц. Исследователь выпустил книгу «Агрессия, или Так называемое зло». В ней ученый подчеркнул, что агрессивное поведение определяется четырьмя основными побуждениями живых существ, стремящимися к выживанию. Голод, страх, размножение и агрессия — обеспечивают естественный отбор. Американский ученый Эдвард Уилсон в своей книге «О природе человека» отметил, что агрессия, как правило, является средством получения контроля над ресурсами. Таким образом, агрессия усугубляется в периоды, когда высокая плотность населения приводит к нехватке ресурсов. По словам палеоантрополга Ричарда Лики и его коллег, агрессия у людей также усилилась, поскольку они стали больше интересоваться собственностью и защищать свою собственность.

В 1989 году ЮНЕСКО приняла Севильское заявление о насилии, которое опровергло утверждения ученых-эволюционистов о том, что генетика была единственной причиной агрессии. Степень проявления агрессии зависит от культурных норм, а также социальных условий. Например, высокая плотность населения, связанная с сокращением доступных ресурсов, может провоцировать агрессию.

Как возникает агрессия

Уровень агрессии зависит от восприимчивости рецепторов гормонов-андрогенов, которая определяется длиной последовательности CAG (Цитозин—Аденин—Гуанин) в гене рецепторов андрогенов. В свою очередь, за агрессию отвечают миндалина и задний гипоталамус, амигдала и многие другие образования. Когда внешний фактор провоцирует агрессию, сигналы поступают в мозг, у которого включается известная всем реакция «бей» или «беги». Агрессия относится к первой стратегии. Человек может либо ее проявить, либо подавить, либо направить в конструктивное русло (что требует наибольших усилий).

Агрессия часто возникает в случаях, когда так или иначе нарушаются личные границы. Это часто происходит в процессе коммуникации. Тогда человек проявляет либо прямую агрессию (и это превращается в насилие), либо пассивную, стремясь подавить гнев. Существует также аутогрессия, направленная на себя (усиленная самокритика). Кроме того, агрессия может возникнуть и при восприятии информации, которая в той или иной степени может повлиять на жизнь человека. Так, после прочтения новостей может возникнуть агрессия как ответная реакция на неприемлемые события.

Как работать с агрессией

Смейтесь

Смех помогает взглянуть на ситуацию иначе. Так, агрессия станет «игровой». Этот вид псевдоагрессии не имеет каких-либо отрицательных мотиваций и необходим для проявления мастерства и быстроты. Игровая агрессия проявляется, например, в стрельбе из лука, фехтовании.

Дышите

Вы не раз слышали о том, что для успокоения нужно сделать глубокий вдох и выдох. И это работает в силу того, что благодаря дыханию нервная система приходит в норму. Саморегуляция с помощью дыхания является одним из первичных методов лечения тревожных расстройств.

Одним из главных принципов саморегулирующего дыхания является то, что выдохи должны быть длиннее вдохов. Например, на четыре счета — вдох, на восемь счетов — выдох. Попробуйте за минуту сделать 12 вдохов и выдохов.

Занимайтесь спортом

Движение — самый простой способ справиться с агрессией и направить ее в созидательное русло. Это происходит благодаря снижению уровня гормонов стресса, кортизола и адреналина. Даже если агрессия настигла вас в месте, где заняться спортом невозможно, попробуйте выполнить активные физические упражнения или, как минимум, выйти на прогулку.

Переносите эмоции на бумагу

Увидели новость, которая вывела вас из себя? Подробно опишите свои ощущения: что стало причиной, почему вас это так сильно злит, какие последствия могут быть, что вы испытываете. Так, вы частично справитесь с первично возникающим гневом, после чего посмотрите на ситуацию более рационально.

Отстранитесь от источника агрессии

В зависимости от того, что стало причиной агрессии, уйдите от этого источника (возможно выйдя в другую комнату или просто выключив телефон). Попробуйте перевести внимание не на внешнее, а на внутреннее — на собственные физические ощущения, сконцентрируйтесь на дыхании.

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