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1 час назад

Как голод влияет на наше восприятие красоты

Ferra.ru

Возможно, вы слышали совет «не ходить в продуктовый магазин голодным». Учёные задались вопросом: а должен ли голод заставлять нас избегать и приложений для знакомств? Новое исследование предполагает, что чувство голода может заставить людей считать привлекательным определённый тип телосложения.

Как голод влияет на наше восприятие красоты
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В исследовании участвовали 44 человека, средний возраст составлял 23,7 года. Экспериментаторы использовали 3D-изображения лиц, тел и предметов. Среди них были 2 мужские и 2 женские модели разного веса в одинаковом нижнем белье на однотонном фоне.

Все участники видели лица, тела и объекты в разном порядке. Добровольцев просили оценить, насколько им понравились увиденные изображения. Участники были то голодными, после ночи, то сытыми.

В итоге добровольцы с высоким ИМТ (индекс массы тела) предпочитали более пухлые тела в зависимости от того, были сытыми или нет. У участников с низким ИМТ такого не наблюдалось.

Психология,
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