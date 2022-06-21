Как голод влияет на наше восприятие красоты

Возможно, вы слышали совет «не ходить в продуктовый магазин голодным». Учёные задались вопросом: а должен ли голод заставлять нас избегать и приложений для знакомств? Новое исследование предполагает, что чувство голода может заставить людей считать привлекательным определённый тип телосложения.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В исследовании участвовали 44 человека, средний возраст составлял 23,7 года. Экспериментаторы использовали 3D-изображения лиц, тел и предметов. Среди них были 2 мужские и 2 женские модели разного веса в одинаковом нижнем белье на однотонном фоне.

Все участники видели лица, тела и объекты в разном порядке. Добровольцев просили оценить, насколько им понравились увиденные изображения. Участники были то голодными, после ночи, то сытыми.