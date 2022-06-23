Психолог рассказала, что делать при встрече со змеей

Как рассказала эксперт, обычно змеи не нападают первыми, если их не потревожили, так как они сами боятся человека. При встрече со змеей психолог порекомендовала сохранять спокойствие и не провоцировать ее:

«Если вы встретите змею, сохраняйте спокойствие и держитесь на безопасном расстоянии. Медленно отступайте, давая и змее пространство для отступления. Не приближайтесь к ней и не пытайтесь с ней справиться. Оставьте ее в покое, особенно если она находится в своей естественной среде обитания», — сказала Ольга Романив.

По словам специалиста, необходимо держать на поводке собаку, потому что она может напугать змею, погнавшись за ней. Если же змея внезапно появилась в квартире, нужно открыть все окна и двери. В таком случае психолог посоветовала найти причину ее появления в жилом районе. Одной из них могут быть нарушения при утилизации отходов или свалка, на которой живут привлекательные для змей животные.