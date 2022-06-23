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3 часа назад

Психолог рассказала, что делать при встрече со змеей

Мира Маркина

Психолог Ольга Романив рассказала, как себя вести при встрече со змеей на улице или в квартире. Советами специалист поделилась с "Мослентой".

Психолог рассказала, что делать при встрече со змеей
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

Как рассказала эксперт, обычно змеи не нападают первыми, если их не потревожили, так как они сами боятся человека. При встрече со змеей психолог порекомендовала сохранять спокойствие и не провоцировать ее:

«Если вы встретите змею, сохраняйте спокойствие и держитесь на безопасном расстоянии. Медленно отступайте, давая и змее пространство для отступления. Не приближайтесь к ней и не пытайтесь с ней справиться. Оставьте ее в покое, особенно если она находится в своей естественной среде обитания», — сказала Ольга Романив.

По словам специалиста, необходимо держать на поводке собаку, потому что она может напугать змею, погнавшись за ней. Если же змея внезапно появилась в квартире, нужно открыть все окна и двери. В таком случае психолог посоветовала найти причину ее появления в жилом районе. Одной из них могут быть нарушения при утилизации отходов или свалка, на которой живут привлекательные для змей животные.

Ранее известный советский и российский сценарист назвал главное качество москвичей.

Психология,Ольга Романив,
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