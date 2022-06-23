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2 часа назад

Что делать, если ваш мужчина не хочет искать работу

WomanHit.ru

Иногда партнеру не справиться без вашей помощи.

Что делать, если ваш мужчина не хочет искать работу
Фото: WomanHitWomanHit

Поиск работы — трудное время для каждого, но еще труднее приходится мужчине, на котором лежим ответственность не только за себя, но и за семью. Часто собеседования становятся чуть ли не бесконечными, а обстановка в паре начинает накаляться. При этом вы можете поспособствовать тому, чтобы ваш партнер скорее нашел новое место работы, и мы подскажем, как это сделать, опираясь на советы бизнес-гуру.

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Нет, вам искать себе место работы в той же компании не стоит, от вас требуется небольшое участие в самом поиске. Возможно, вы располагаете ресурсами, о которых не догадывается ваш мужчина. Это могут быть как онлайн-сайты, так и бессмертный «сарафан». Поспрашивайте друзей и коллег, вполне вероятно, кто-то находится в поиске сотрудника в той же области, в которой ваш мужчина — настоящий специалист. Иногда мы просто не догадываемся, что решение совсем рядом, главное, проявить инициативу.

Вдохновляйте

Одна из самых сильных мотиваций для любого мужчины — уверенность в нем и поддержка любимой женщины. Мужская психология опирается на одобрение со стороны прекрасной половины, и чем дороже мужчине женщина, тем больше он хочет для нее сделать. Старайтесь строить ваш диалог с мужчиной таким образом, чтобы у него не возникало вины за то, что время поиска затянулось, но только в том случае, если партнер прикладывает все усилия, чтобы устроиться на новом месте. Хуже всего, когда женщина начинает упрекать мужчину в несостоятельности и тем самым снижает не только желание искать что-то подходящее, но даже в случае, когда мужчина проходит собеседование и его приглашают оформить бумаги, он может чувствовать неуверенность в своем выборе. Будьте для него главной поддержкой и результат не заставит себя ждать.

Поймите, действительно ли он хочет искать работу

Бывает так, что мужчина не просто не может найти работу, но и в целом не хочет сильно напрягаться, чтобы получить предложение от потенциального работодателя. Часто мужчине достаточно того, что в семье уже работает женщина, а он в это время может расслабиться дома. В такой ситуации важно напомнить мужчине, что вам непросто тянуть весь бюджет на своих плечах, да и не было уговора, что вы берете его на содержание. Если мужчина начинает возмущаться, подумайте, готовы ли вы терпеть такое отношение к себе и дальше.

Психология,
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