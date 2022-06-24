Почему у недовольных своим телом женщин плохой секс

Психолог и генетик Араш Эмамзаде рассказал о плохом сексе у женщин, недовольных своим телом. О том, почему девушки с нестандартными, по мнению современного общества, параметрами теряют интерес к сексу и отказываются от интимных радостей, эксперт рассказал в статье на сайте Psychology Today.

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Эксперт отметил, что общество высоко ценит красоту, которую определяет как молодость и худобу. Навязанные стандарты транслируют через все источники — глянец, интернет, ТВ. По его словам, люди, не вписывающиеся в этот образ, критически оценивают себя, что негативно сказывается на их психическом состоянии и отношениях.

«Например, если мы чувствуем отвращение к недостаткам и несовершенствам своего тела, мы предполагаем, что также думают незнакомцы и даже близкие люди (супруги или любимые)»,

— говорит Араш Эмамзаде.

Генетик уточнил, что его коллега Аланна Хоккей с группой исследователей провели тестирование десятков гетеросексуальных пар, в котором опрашивали партнеров, как они воспринимают друг друга и насколько удовлетворены качеством отношений и интимной жизни.

Результаты исследования показали, что женщины, у которых сформировался «плохой» образ собственного тела, были уверены, что и их партнеры также обращают внимание на все их недостатки. Эти мысли влияли на силу сексуального влечения женщин: оно падало. В то же время выяснилось, что мужчины редко акцентируют внимание на внешних несовершенствах партнерши.