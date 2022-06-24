Как почувствовать вкус жизни

Несколько правильных упражнений могут помочь почувствовать вкус жизни, а также убрать недовольство. Действенными способами с «РИАМО» поделился социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов.

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Он рассказал, что когда у человека начинает бурлить внутри и появляется чувство неудовлетворенности собой, окружающими, отношениями и жизнью в целом, нужно посмотреть вокруг и найти 3 вещи, которые в этот момент могут доставить удовольствие. Это может быть все, что угодно: питомец, красивые цветы и так далее.

Также можно представить, что этот день - последний на Земле. Если представить, что человек живет последний день, то это поможет выявить истинные ценности и понять, что конкретно приносит позитивные эмоции.

Еще один верный способ - периодически лишать себя удовольствия, но делать это сознательно. Не есть сладкое несколько дней, не смотреть телевизор и так далее.