Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
1 час назад

Как почувствовать вкус жизни

Daily Moscow

Несколько правильных упражнений могут помочь почувствовать вкус жизни, а также убрать недовольство. Действенными способами с «РИАМО» поделился социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов.

Как почувствовать вкус жизни
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Он рассказал, что когда у человека начинает бурлить внутри и появляется чувство неудовлетворенности собой, окружающими, отношениями и жизнью в целом, нужно посмотреть вокруг и найти 3 вещи, которые в этот момент могут доставить удовольствие. Это может быть все, что угодно: питомец, красивые цветы и так далее.

Также можно представить, что этот день - последний на Земле. Если представить, что человек живет последний день, то это поможет выявить истинные ценности и понять, что конкретно приносит позитивные эмоции.

Еще один верный способ - периодически лишать себя удовольствия, но делать это сознательно. Не есть сладкое несколько дней, не смотреть телевизор и так далее.

Шахов подчеркнул, что люди привыкают к тому, что имеют и поэтому не ценят этого. Поэтому временное ограничение чего-то позволит переоценить происходящее и почувствовать вкус жизни.

Психология,Александр Шахов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители