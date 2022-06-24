Почему мужчины, которые зарабатывают меньше жен, чаще изменяют

Еще полвека назад считалось, что мужчина – главный добытчик в семье, и представить, что женщина может зарабатывать больше супруга, было крайне сложно.

Фото: Кадр из фильма "Матч Поинт" Кадр из фильма "Матч Поинт"

Но времена меняются, и теперь девушки занимают высокие посты в компаниях наравне с мужчинами. В связи с этим нередко бывает так, что в семье достаток женщины в разы превышает заработок ее мужа.

Видео дня

Казалось бы, едва ли это можно назвать проблемой, если партнеров устраивает такая модель отношений. Однако ученые выяснили, что в подобных семьях мужчины гораздо чаще изменяют своим женам. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Несколько лет назад доцент кафедры социологии в Университете Коннектикута Кристин Мунш провела серию экспериментов, в которых приняли участие мужчины и женщины с разным достатком и разным стремлением сохранять верность. В исследовании участвовали пары, у которых доход был примерно одинаковый, и пары, где разница в достатке была весьма ощутимой.

В ходе работы социолог пришла к выводу, что мужчины, чья зарплата в разы меньше, чем у их жен, чаще были готовы пойти на измену и чаще заводили любовниц.

По мнению исследователей, это связано с тем, что, несмотря на повсеместное развитие феминизма, в умах людей до сих пор живет установка о том, что мужчина должен приносить основной доход в семью и содержать домочадцев. Если же это не так, он чувствует "финансовую уязвимость" и свою несостоятельность как мужчины, из-за чего начинает компенсировать ее, заводя множество половых связей.

Что интересно, женщина в таких отношениях тоже чувствует себя более уязвимой: испытывает вину за свой заработок, старается брать на себя больше домашних дел и преуменьшает свои заслуги, чтобы не задеть эго возлюбленного.

Мунш отмечает: нет 100% вероятности, что при подобной модели отношений мужчина наверняка начнет изменять. Точно так же, как нельзя сказать, что мужчина не пойдет на измену, если зарабатывает больше супруги.