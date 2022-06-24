Почему мужчины, которые зарабатывают меньше жен, чаще изменяют

Еще полвека назад считалось, что мужчина – главный добытчик в семье, и представить, что женщина может зарабатывать больше супруга, было крайне сложно.
Но времена меняются, и теперь девушки занимают высокие посты в компаниях наравне с мужчинами. В связи с этим нередко бывает так, что в семье достаток женщины в разы превышает заработок ее мужа.
Казалось бы, едва ли это можно назвать проблемой, если партнеров устраивает такая модель отношений. Однако ученые выяснили, что в подобных семьях мужчины гораздо чаще изменяют своим женам. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Несколько лет назад доцент кафедры социологии в Университете Коннектикута Кристин Мунш провела серию экспериментов, в которых приняли участие мужчины и женщины с разным достатком и разным стремлением сохранять верность. В исследовании участвовали пары, у которых доход был примерно одинаковый, и пары, где разница в достатке была весьма ощутимой.
В ходе работы социолог пришла к выводу, что мужчины, чья зарплата в разы меньше, чем у их жен, чаще были готовы пойти на измену и чаще заводили любовниц.
По мнению исследователей, это связано с тем, что, несмотря на повсеместное развитие феминизма, в умах людей до сих пор живет установка о том, что мужчина должен приносить основной доход в семью и содержать домочадцев. Если же это не так, он чувствует "финансовую уязвимость" и свою несостоятельность как мужчины, из-за чего начинает компенсировать ее, заводя множество половых связей.
Что интересно, женщина в таких отношениях тоже чувствует себя более уязвимой: испытывает вину за свой заработок, старается брать на себя больше домашних дел и преуменьшает свои заслуги, чтобы не задеть эго возлюбленного.
Мунш отмечает: нет 100% вероятности, что при подобной модели отношений мужчина наверняка начнет изменять. Точно так же, как нельзя сказать, что мужчина не пойдет на измену, если зарабатывает больше супруги.
Социолог сделала акцент на том, что отношения находятся под угрозой в том случае, если кто-то сильнее тянет одеяло на себя – и это касается не только финансового превосходства.